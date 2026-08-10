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Koncert Jelene Karleuše, koji je trebalo da bude održan u vodičkoj Haciendi na praznik Velike Gospe, 15. avgusta, otkazan je. Odluka je usledila nakon višednevnih negativnih reakcija dela javnosti zbog najavljenog nastupa, a klub je odluku objavio na društvenim mrežama.

Odluka Haciende

Iz kluba su poručili da su odluku doneli jer su reakcije na najavu koncerta „daleko premašile okvire muzičkog događaja jednog privatnog kluba“. Posebno su istakli da im je bezbednost na prvom mestu.

„Nijedan izvođač i nijedan događaj nisu važniji od bezbednosti naših gostiju i zaposlenih“, navodi se u zvaničnoj objavi.

Iz Haciende su se zahvalili gostima na podršci i razumevanju i poručili da klub „ostaje mesto muzike, zabave i dobrog provoda“.

Foto: Printscrean

Reakcije gradonačelnika i javnosti

Otkazivanju koncerta prethodila je izjava vodičkog gradonačelnika Ante Cukrova, koji je poručio da smatra da je nastup neprimeren. On je naveo da pevačica nije dobrodošla zbog svojih ranijih javnih istupa.

Deo građana pozivao je na bojkot, dok su se na društvenim mrežama danima objavljivale kritike i zahtevi da se koncert otkaže.

1/8 Vidi galeriju Pevačica otvorila dušu Foto: Miloš Miletić

Karleušin odgovor na kritike

Jelena Karleuša se u nedelju obratila hrvatskoj publici trominutnim snimkom koji je objavila na TikToku. U njemu je tvrdila da se protiv nje vodi organizovana internet kampanja, kao i da su pojedine njene izjave montirane ili izvučene iz konteksta.

Naglasila je da njeni raniji politički komentari nisu bili usmereni protiv hrvatskog naroda i poručila da u Hrvatsku dolazi isključivo kao umetnica.

„Nikada nisu bile usmerene protiv hrvatskog ili bilo kojeg drugog naroda“, rekla je Karleuša, dodajući da prema hrvatskoj publici ima veliko poštovanje.