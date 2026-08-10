Slušaj vest

Aleksndra Prijović i njen suprug Filip Živojinović nisu mogli da uđu u jedan restoran na Hvaru, a razlog je otkrila hostesa koja ih je i obavestila da ne mogu u restoran. Prija i njena cela porodica zajedno sa Brenom i Bobom leto provode u Crnoj Gori, ali svojom jahtom često krstare Jadradom i obilaze razna mesta, jedno od njih je bio i Hvar.

Aleksanda je odlučila da popije piće u jednom restoranu na Hvaru, ali joj je to onemogućila hostela. Ona se sada oglasila na Tiktoku i u urnebesnom obraćanju otkrila šta se zapravo desilo, kao i šta je posredi.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Screenshot, Nemanja Nikolić, Kosta Katic/ATAIMAGES

Kako je i sama hostesa otkrila, ona je Aleksandri, tačnije njenom Filipu koji je i razgovarao sa hosterom, rekla da ne može da sedne sa porodicom na piće u restoran, a kako je navela, razlog je bio taj što su primali samo ljude koji žele da jedu. Ona se pokajala zbog odluke, izvinila se pevačica i poručila joj da dođe opet, kao i da je ona časti.

- Da li je moguće da sam ja danas Aleksandri Prijović rekla da ne može da sedne kod mene na piće u restoran. Radim kao hostesa u restoranu na Hvaru i bilo je vreme večere, a mi za vreme večere ne primamo nikoga za piće, već samo ljude koji žele da jedu, tako isto je i za vreme ručka.

Dolazi neki fini gospodin sa dvoje dece i ženom, ne gledam ni u njega ni u nju, gledam u preslatku decu - započela je ona i dodala:

1/6 Vidi galeriju Aleksndra i Filip Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

- Govori mi on 'Dobro veče možemo mi samo da popijemo piće, kratko ćemo, nećemo dugo - na šta mu je ona kao iz topa odgovorila:

- Jao ne možete vreme nam je večere, imate dole niže kafiće, bolje vam je tamo. Pogledala me je žena, videla sam periferno, kao da je ljuta, a to je bila Aleksandra. To znam jer je čovek pored pitao šta je ta gospođa htela, a onda rekao da je to zapravo Aleksandra Prijović bila - dodala je korisnica Tiktoka potpuno van sebe.

- Prijo molim te dođi sutra na piće, ja ću vam platiti piće, dođite kod mene i povedite decu, molim te - rekla je ona, a odmah je stigao i Aleksandrin odgovor koji je za kratko vreme skupio ogroman broj lajkova:

- Ahahahahaha. Nisam se naljutilaaa! Vidimo se nekom drugom prilikom. PS. Ja častim! - odgovorila joj je Aleksandra.

Foto: Printscrean

Snimak je za kratko vreme postao viralan i izazvao je brojne reakcije na društvenoj mreži Tiktok, dok se komentari samo nižu.