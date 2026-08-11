Slušaj vest

Ne dešava se često da je novinar popularniji od sagovornika, ali Božo Dobriša se izborio i za to. I ove letnje sezone crnogorski voditelj je zadržao je prvo mesto kad su u pitanju intervjui s poznatima na primorju.

Često se čuju komentari zvezda: "Bolje da nismo ni dolazili u Crnu Goru ako nismo dali intervju Boži." Tako je bilo i ovog leta, a mi smo, sad već tradicionalno, s Dobrišom rekapitulirali sezonu koja se polako privodi kraju.

Foto: Marko Popović, Shutterstock

Na samom početku razgovora zanimalo nas je da li je ga je neko sa estrade zvao da se žali ili da mu preti zbog njegove izjave "da su pevači krivi za svoju propast".

- Ta moja iskrena izjava je preplavila internet. Primetio sam da me mnogi pevači koji često nastupaju u Budvi od tada gledaju ispod oka i neće ni da mi se jave. Jedan od važnijih ljudi s Pinka mi je čak rekao da je jedna velika ženska zvezda zvala čelnike Pinke da se žali i da ih pita zašto sam ja to izjavio. Tražila je od njih da mi zabrane da govorim i da mi više ne dozvole da pričam na tu temu kako ne bih otkrio imena tih propalih pevača. I mnogi drugi pevači koji ne pevaju tokom leta u Crnoj Gori su mi slali poruke na mrežama i pisali su mi: "To, kralju, sve si tačno rekao. Mi s normalnim cenama ne možemo od njih doći na red." Podržali su me i mnogi estradni menadžeri.

Do kraja špica letnje sezone ostalo je još oko dve nedelje. Ko je pobednik, a ko gubitnik leta 2026?

- Nikad gora sezona. Vlasnici klubova mi sad govore da ozbiljno razmišljaju da sledeće godine angažuju samo najveće zvezde koje će sigurno napuniti klubove, a da će za ostale večeri angažovati di-džeja. Di-džej im dođe 300 evra za noć, a pevači 10.000 evra i ništa ne napune i ne naprave promet. Zvezda sezone je bez premca Jelena Karleuša. Gde god da se pojavila, svuda je punila i pravila haos. Dobri su bili i Ceca Ražnatović, Dara Bubamara, Tea Tairović, Aca Lukas, Kaća Živković, Džala Brat i Buba Koreli. Tanja Savić je isto napravila bum ove godine. Tog dana kad je pevala, zaboravila je telefon u avionu, nije imala šminku ni frizuru, a napunila je klub do poslednjeg mesta. Na ostale turisti neće da troše pare i trebalo bi da pevaju besplatno ili za 1.000 ili 2.000 evra. Gubitnike svi znaju, pomenula ih je i Seka Aleksić kod mene u intervjuu - Magla bend i Jovana Pajić. Mnogi rade jer je kod njih besplatan ulaz, inače bi se vratili kući za Srbiju. Svi pevači u bekstejdžu pričaju jedni o drugima loše i pljuju se, a na TV-u se nešto prave.

1/5 Vidi galeriju Božo Dobriša je u epicentru dešavanja Foto: Marko Popovic

Lepa Brena nije želela da da izjavu medijima pred koncert u najvećoj diskoteci na primorju? Kako gledaš na to?

- Mnogi novinari iz Srbije mi se žale da su pevači postali jako bezobrazni i da ne žele da im daju izjave pred nastup. Razlog je taj jer ne žele kamere i da se slučajno ne snimi da nisu uspeli da napune klubove gde pevaju.

Ali Brena je velika zvezda, kod nje je uvek puno.

- Jeste, ali sada nije htela da daje izjave jer se plašila da ćemo je kolege i ja pitati za Suzanu Jovanović. To je glavni razlog.

Naša priča o poznatom gej pevaču izazvala je haos prošle godine. Da li si imao prilike da ga sretneš negde posle toga?

- Nisam ga sreo, ali me je zvao. On više ne sme da dolazi u Crnu Goru, sad letuje na Hrvatskom primorju. I dalje letuje sa ženom i dečkom.

Foto: Privatna arhiva

Tvoji intervjui sa Jelenom Karleušom su postali pravi hit leta. Niste godinama bili u dobrim odnosima, a sada se to skroz promenilo.

- Tačno, JK i ja rušimo sve rekorde ovog leta. To mnogima smeta jer su ljubomorni, smeta im naše pomirenje.

Kako je Jelena reagovala na tvoje pitanje o tome kako je znala da Duško Tošić nije gej?

- Nije joj bilo baš prijatno kad sam je pitao da li je Duško gej. Video si da se malo zbunila i posumnjala u sebe. Vidimo da u poslednje vreme sve više i sportisti prelaze na drugu stranu. Briga te, Jeco, ti si ga prva imala.

Saznao sam da se zbog tog pomirenja sa JK na tebe jako naljutila nekada tvoja omiljena Ceca Ražnatović.

- Sve ti znaš (smeh). Istina je. Ceca se naljutila na mene zbog Jelene. Posle tolike ljubavi s njom, a stvarno joj ništa loše nisam uradio, ona se naljutila. Nisam ja taj koji je odlučio da je Karleuša glavna zvezda Pink televizije, već Željko Mitrović. On je odlučio da pratimo svaki Jelenin korak.

Božo Dobriša Foto: Privatna Arhiva

Kako je izgledao tvoj susret sa Cecom nakon tvojih hvalospeva na Karleušin račun?

- Posle toliko godina odlične saradnje, Ceca i ja smo se sreli na njenom prvom nastupu u Budvi ovog leta. Nije mi zasmetalo to što nije želela da mi da izjavu, već to što smo se pogledali u oči i pravila se da me ne poznaje. Ceci bih na kraju imao samo da poručim jedno: "Kad prave ljubavi ginu, ja sam im najbliži rod!" Mislio sam da je taj odnos za Cecu šou-biz momenat, ali sam se uverio da nije tako. Jeleni ništa nije smetalo što sam godinama radio sa Cecom, čak joj je čestitala i rođenje unuka.

Je l' te povredilo to Cecino ponašanje?

- Ne, briga me. Ja sam jedina osoba zbog koje ljudi gledaju intervjue više nego zbog sagovornika. Ona je na gubitku. Ko hoće - hoće, ko neće - neće. Inače, pojedinci su me sprečili da uradim intervju i s Majom Berović samo da bi joj naštetili.

Foto: Privatna Arhiva

Ane Nikolić nije bilo ni na vidiku ove godine na primorju.

- Nije je bilo, ali je svi traže. Imam informaciju da nije smela da dođe, jer ju je Rale ucenio da će je ostaviti ako bude došla ovde da peva. Da je bila, ona bi isto oborila sve rekorde. Mučena Ana. Rale se plaši da Ana ne sretne Rastu, koji je sada prezgodan, i da ga ostavi zbog njega.

Čuo sam i da si sreo Jelisavetu Orašanin i Pavla Mensura na Adi Bojani.

- Nisam lično ja, ali jesu moji prijatelji. Bili su kao od majke rođeni, ludi, zaljubljeni i voljeni. Bilo je tamo i dosta pevača, nisu jedini njih dvoje.

Kako komentarišeš udaju Meline Džinović za britanskog milionera?

- Uradila je pravu stvar. Iskoristila je Harisa dok je mogla i postala slavna, lepa je žena. Želim joj svu sreću.

Da li si sreo Novaka Đokovića?

- Jesam, bili smo u istom restoranu nedavno. Čuo sam da su celog leta oko njega obigravale neke starlete i pevačice kako bi ga upecale. Ali sve im džabe. Kad su pukle s nastupima, htele su da se slikaju s njim da bi dobile marketing, ali im ništa nije uspelo. Na finjaka ih je zamolio da se sklone od njega. Njemu je njegova žena najvažnija.

Foto: Kurir

Kurir.rs

Božo Dobriša: