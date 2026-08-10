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Nataša Rodić otišla je sa svojim partnerom na zasluženi odmor.

Poslovne obaveze je ostavila po strani, te je spakovala kofere i rešila da tople dane provede na egzotičnoj destinaciji.

Uživa za sve pare

Sestra Rodić oglasila se na mrežama i pokazala kako uživa sa svojim dečkom na Mikonosu.

Foto: Printscreen

Nataša je otkrila u kakvom luksuzu provodi letnje dane, ali ne i identitet svog partnera.

Vlasnica 4 nekretnine

Nataša Rodić, najstarija sestra iz poznate porodice Rodić, postala je vlasnica čak četiri nekretnine u strogom centru prestonice. Svastika Veljka Ražnatovića odlučila je da pametno uloži svoj novac, pa je na svoje ime upisala četiri garsonjere koje se nalaze u istoj zgradi, u neposrednoj blizini Hrama Svetog Save.

Kako se saznaje, Nataša Rodić ima jasan poslovni plan kako da dodatno uveća svoj bankovni račun – namerava da ove stanove na ekskluzivnoj lokaciji izdaje.

1/5 Vidi galeriju Nataša Rodić Foto: Printscreen

- Nataša planira da izdaje stanove, s obzirom na to da su na izuzetnoj lokaciji. Oduševila se kada je videla projekat. Imala je podršku i cele porodice - roditelja i sestara Bogdane i Bojane i nije časila časa kada ih je iskeširala - otkrio je izvor blizak Nataši.

Zgrada u kojoj se garsonjere nalaze je moderno opremljena, pod konstantnim je video nadzorom i maksimalno zaštićena, što ovim nekretninama dodatno diže vrednost. Izvor dodaje i da će se Nataša "super opariti", s obzirom na to da tržište nekretnina u Beogradu danas divlja, a cene kirija su, pogotovo u tom elitnom delu grada, doslovno otišle u nebesa.