NATAŠA RODIĆ U SUVOM LUKSUZU! Sestra Bogdane Ražnatović ne žali novac, sa dečkom otišla na egzotično putovanje (FOTO)
Nataša Rodić otišla je sa svojim partnerom na zasluženi odmor.
Poslovne obaveze je ostavila po strani, te je spakovala kofere i rešila da tople dane provede na egzotičnoj destinaciji.
Uživa za sve pare
Sestra Rodić oglasila se na mrežama i pokazala kako uživa sa svojim dečkom na Mikonosu.
Nataša je otkrila u kakvom luksuzu provodi letnje dane, ali ne i identitet svog partnera.
Vlasnica 4 nekretnine
Nataša Rodić, najstarija sestra iz poznate porodice Rodić, postala je vlasnica čak četiri nekretnine u strogom centru prestonice. Svastika Veljka Ražnatovića odlučila je da pametno uloži svoj novac, pa je na svoje ime upisala četiri garsonjere koje se nalaze u istoj zgradi, u neposrednoj blizini Hrama Svetog Save.
Kako se saznaje, Nataša Rodić ima jasan poslovni plan kako da dodatno uveća svoj bankovni račun – namerava da ove stanove na ekskluzivnoj lokaciji izdaje.
- Nataša planira da izdaje stanove, s obzirom na to da su na izuzetnoj lokaciji. Oduševila se kada je videla projekat. Imala je podršku i cele porodice - roditelja i sestara Bogdane i Bojane i nije časila časa kada ih je iskeširala - otkrio je izvor blizak Nataši.
Zgrada u kojoj se garsonjere nalaze je moderno opremljena, pod konstantnim je video nadzorom i maksimalno zaštićena, što ovim nekretninama dodatno diže vrednost. Izvor dodaje i da će se Nataša "super opariti", s obzirom na to da tržište nekretnina u Beogradu danas divlja, a cene kirija su, pogotovo u tom elitnom delu grada, doslovno otišle u nebesa.