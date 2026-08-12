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Horvat Čagalj bio je učesnik četvrte sezone "Velikog brata" 2011. godine, i tada je privlačio veliku pažnju javnosti, a potom se povukao iz javnosti.

Nestao iz javnosti

On je završio Pravni fakultet, a iz medija je rešio da se povuče, ipak danas je aktivan na društvenim mrežama, te je postao i influenser.

- Moj primarni posao je agent za luksuzne brendove naočara, a influencing je nešto što se spontano desilo. Nakon Velikog Brata dosta me brendova kontaktiralo za reklamiranje njihovih proizvoda. Fakultet sam više završio radi svoje satisfakcije, ali mislim da nikada neću raditi kao pravnik - rekao je jednom prilikom Horvat.

Foto: Fejsbuk

Danas

Horvat je jedno vreme nakon završetka studija prava u Zagrebu, 10 godina proveo u Londonu gde je jedno vreme radio i kao bebisiter. U "Velikom bratu" je uspeo da dođe do finala, posle rijalitija radio je jedno vreme i kao menadžer, a danas mu je moda glavno zanimanje.

I danas često posećuje Veliku Britaniju zbog sestre koja živi u Londonu. Čagalj ima i brata koji radi i živi na brodovima.

1/8 Vidi galeriju Horvat Čagalj Foto: Printsceen/Instagram

I on je nestao nakon rijalitija

Živan Janićijević, poznatiji kao Burek, bio je učesnik druge sezone, a mnogima je bio omiljeni takmičar.

Istakao se iritiranjem svojih cimera i čestim prepiranjima, ali i neuzvraćenim ljubavima o kojima je javno pričao. Tokom učešća u drugoj sezoni zaljubio se u Jelenu Žeželj.

1/6 Vidi galeriju Živan Janićijević Foto: Youtube, Printscreen/Instagram

Danas, nekadašnji učesnik Velikog brata izgleda potpuno drugačije, te mnogi komentarišu da više ne liči na sebe.