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Paparaco Kurira često ima prilike da sretne pevača Mitra Mirića, koji očigledno voli da vreme provodi u gradu. Folk legenda neretko se može videti u kafićima, gde sam ispija kafu i uživa u miru, a sada smo ga uhvatili i na potpuno drugačijem mestu - u vodi!

Kako svi tražimo beg od vrućine, naš foto-reporter našao se na gradskom bazenu na Tašmajdanu, pa i ako smo očekivali da će se na ovom popularnom bazenu pojaviti Lepi Mića, koji je gotovo svakog dana na pomenutom mestu kad nije u rijalitiju, ipak je tu bio folk zvezda narodne muzike Mitar Mirić.

Pevač je odlučio da se rashladi na gradskom bazenu, a društvo mu, kao i mnogo puta dosad, nije bilo potrebno. Mirić je bio potpuno sam.

Mirića smo spazili u bazenu kako pliva od jednog kraja do drugog. Iako je u vodi bilo poprilično ljudi, pevač je imao svoju putanju koje se čvrsto držao. Bez obzira na gužvu, Mitar je lagano plivao svojim pravcem i nije se mnogo obazirao na ostale kupače.

U jednom trenutku od pevača se praktično mogla videti samo glava kako izranja iz vode. Mirić je, reklo bi se, potpuno uživao, a sudeći po njegovom ponašanju, rashlađivanje mu je i te kako prijalo.

Posebno je zanimljivo što se pevač ni u bazenu nije odrekao svog prepoznatljivog stila. Dok je plivao, na očima je imao naočare za sunce, pa je i tokom ovog neobičnog izdanja uspeo da zadrži svoj fazon.

Neko vreme je plivao duž celog bazena, sam sa sobom i svojim mislima, potpuno opušten i bez potrebe za društvom. Dok bi se mnogi na bazenu radije brčkali, sunčali ili razgovarali s prijateljima, pevač je očigledno imao drugačiji plan.

1/5 Vidi galeriju Mitar Mirić na bazenu Foto: Kurir

Ako je suditi po prizoru, Mitar definitivno zna kako da pronađe način da se rashladi, čak i kad za to nema potrebu da zove društvo. Dovoljni su mu bazen i naočare za sunce.

Podsetimo, pre mesec dana uslikali smo pevača na Trgu republike kako uživa u jednom od kafića u kafi i vodi, a situacija je bila slična kao i sada. Masa ljudi se nalazila oko njega, a on je bio potpuno sam. Gledao je u telefon i smeškao se, a u jednom trenutku je i preturao po torbi kako bi pronašao nešto što mu je u tom trenutku bilo potrebno.