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Anđela Ignjatović Breskvica i njen nekadašnji partner Nemanja Stanisavljević godinama su važili za jedan od skladnijih mladih parova na domaćoj javnoj sceni. Njihova ljubavna priča trajala je čak pet godina, a tokom veze nisu krili da su pravili planove za zajedničku budućnost.

Ipak, kako to često biva, život je za njih imao drugačiji scenario. Njihova veza je okončana, a od zajedničkih planova danas su ostale uspomene, ali i jedna izuzetno luksuzna nekretnina koju su svojevremeno pripremali kao svoje ljubavno gnezdo.

Vila od 830.000 evra

Reč je o raskošnoj vili u Meljaku, nadomak Beograda, a koja se sad našla u oglasima za prodaju nekretnina. Za ovu, kako se navodi u oglasu, arhitektonski posebno osmišljenu kuću, bivši partneri traže čak 830.000 evra.

Da je u nekretninu tokom prethodnog perioda uloženo mnogo novca, vremena i pažnje, najbolje pokazuje njen izgled i sadržaj. Vila se prostire na oko 200 kvadratnih metara, a smeštena je na uzvišenju, u mirnom delu Meljaka, s pogledom na prirodu i velikim stepenom privatnosti. Nemanja se, kako se može videti na društvenim mrežama, trudi da se nekretnina što pre proda, pa oglas za vilu neretko deli i putem svog Instagram profila.

A da ovo nije obična kuća, već pravi luksuzni projekat, jasno je čim se obrati pažnja na detalje.

Vila je zamišljena kao spoj modernog minimalizma, luksuza i najnovije tehnologije. Posebna pažnja posvećena je bezbednosti, pa je objekat opremljen alarmnim sistemom, interfonom i video-nadzorom, dok kamere pokrivaju praktično svaki deo imanja. U unutrašnjosti su postavljeni i senzori za pokret i dim.

1/12 Vidi galeriju Breskvica prodaje kuću koju je gradila sa bivšim dečkom za 830.000 evra Foto: Printscrean

Jedan od najatraktivnijih delova kuće svakako je prostrani "walk-in" garderober, koji više podseća na luksuzni butik nego na klasičnu garderobnu prostoriju, a to je bila pevačicina želja od trenutka kad su odlučili da zajedno zidaju svoj dom. Ugradni plakari imaju staklene frontove, zlatne profile i integrisanu LED rasvetu, dok se u centralnom delu nalazi posebno ostrvo sa staklenom površinom namenjeno za aksesoare. Sve dodatno upotpunjuje veliki kristalni luster.

Dnevni boravak je takođe urađen u modernom, luksuznom stilu. Posebnu pažnju privlači "sunken lounge", tj. spuštena zona za sedenje, koja prostoru daje potpuno drugačiju atmosferu. Tu je i ugradni linijski kamin, kao i dekorativni drveni zidni paneli.

Kuhinja je rađena po meri, u kombinaciji prirodnog drveta i mat antracit frontova, a centralno mesto zauzima veliko monolitno ostrvo sa izgledom tamnog betona. Zidne obloge u dezenu crnog mermera i moderna ugradna tehnika dodatno naglašavaju luksuzni karakter ovog prostora.

Ni kupatilo ne zaostaje za ostatkom vile. Zamišljeno je poput privatnog spa-centra, sa umivaonikom od prirodno klesanog kamena, elegantnim zlatnim odnosno mesinganim detaljima, velikim okruglim LED ogledalom i tamnom mermernom keramikom.

Posebno je uređena i master spavaća soba, sa ugradnim nameštajem u mat crnoj boji, zidom koji imitira teksturu prirodne stene i velikim portalom sa automatskim roletnama koje omogućavaju potpuno zamračenje prostorije.

S obzirom na to da i jedno i drugo vode računa o izgledu, bivši partneri su u vili sagradili i privatni fitnes prostor. Teretana je profesionalno opremljena spravama, ima velike portale za ventilaciju, kao i posebno postavljen gumeni pod.

1/5 Vidi galeriju Breskvica Foto: M.M./ATAImages, Nemanja Nikolić, Marko Cvetković

Ipak, jedan od najvećih potencijala nekretnine nalazi se napolju.

Dvorište je projektovano kaskadno, s dugim prilaznim stazama, a tu je i ogromni bazen, koji još uvek nije u potpunosti završen, ali se materijal nalazi na placu. Predviđena je i deking plaža.

Posebna pažnja posvećena je privatnosti. Plac je ograđen visokim i čvrstim zidom, što vlasnicima omogućava potpunu intimu, daleko od gradske gužve i pogleda komšija. Poznato je da je Breskvica veliki fan životinja, pa je čak i za kućne ljubimce predviđen poseban, profesionalno ograđen i uređen prostor.

Tu je i velika integrisana garaža sa čeličnom krovnom konstrukcijom, što dodatno zaokružuje priču o nekretnini koja je očigledno projektovana da pruži komfor na svakom koraku.

Privatna oaza

Iako je trebalo da bude mesto u kojem će Breskvica i Nemanja graditi zajednički život, danas ova luksuzna vila predstavlja svojevrstan ostatak jednog završenog poglavlja. Njihova ljubavna priča je završena, ali je ljubavno gnezdo ostalo.

Sada, umesto zajedničkog života, luksuznu kuću čeka novi vlasnik, a cena od 830.000 evra pokazuje da se ne radi o običnoj nekretnini. Od teretane i "walk-in" garderobera, preko luksuzne kuhinje i spa-kupatila, pa sve do bazena koji čeka završnu oblogu, vila u Meljaku zamišljena je kao privatna oaza nadomak Beograda.

Ostaje da se vidi da li će raskošna kuća, koja je nekad trebalo da bude početak jedne zajedničke budućnosti, sad postati dom nekog potpuno novog vlasnika.