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Neda Ukraden još jednom je pokazala da godine za nju definitivno nisu prepreka da uživa u životu punim plućima. Popularna pevačica, koja tokom leta ima brojne poslovne obaveze i nastupe, svaki slobodan trenutak koristi da se prepusti odmoru, a ovog puta paparaco ju je uhvatio u jednom od njenih omiljenih izdanja – potpuno opuštenom, bez žurbe i daleko od reflektora.

Neda trenutno uživa u čarima Boke, gde je pronašla savršeno mesto za predah od brojnih nastupa. Umesto scene, mikrofona i reflektora, pevačica je ovog puta izabrala more, sunce i pravi mali hedonistički ritual.

U društvu mora i predivnog ambijenta, Neda je uživala na plaži, smeštena pod baldahinom, gde je u potpunosti prepustila uživanju. Rashlađivanje uz more, lagano ispijanje šampanjca i pogled na prelepi bokeljski pejzaž očigledno su bili idealna kombinacija za predah.

A ono što je posebno privuklo pažnju jeste njen izgled.

Neda je i u potpuno opuštenom izdanju izgledala sjajno. Pevačica je još jednom pokazala da ume da nosi svoje godine sa neverovatnom lakoćom i da joj letnji, prirodni izgled i te kako pristaje. Bez preteranog doterivanja i pompe, zračila je elegancijom i samopouzdanjem, a osmeh nije skidala sa lica.

Delovalo je kao da je na trenutak potpuno zaboravila na poslovne obaveze i prepustila se hedonizmu.

Dok su oko nje prolazili kupači i uživali u morskim čarima, Neda je svoje mesto pod baldahinom koristila kao malu privatnu oazu. Čaša šampanjca bila je tu, more nadohvat ruke, a pevačica je izgledala kao da joj ništa drugo nije potrebno.

1/8 Vidi galeriju Paparaco Neda Ukraden na moru Foto: Privatna Arhiva

Iako je navikla na velike bine, aplauze i publiku, Neda očigledno zna da napravi balans između posla i odmora. Nakon brojnih nastupa, ovakav predah joj je, po svemu sudeći, dobro došao.

Neda je poznata po tome da vodi računa o svom izgledu, a fotografije iz Boke još jednom potvrđuju da je u odličnoj formi. Njena energija i vedrina možda su i najbolji dokaz da se prava dama prepoznaje u svakom izdanju – bilo da je na sceni u glamuroznoj toaleti ili na plaži, sa čašom šampanjca u ruci.

Dok se sezona nastupa nastavlja, Neda je pronašla način da između poslovnih obaveza ukrade malo vremena samo za sebe.

A ako je suditi po prizoru koji je naš paparaco zabeležio, Boka joj je za to poslužila kao savršena kulisa.