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Ovih dana je izazvana velika prašina nakon što su u javnost dospele pretnje pevačice Ane Nikolić upućene Jelene Radanović, a pevačica sada tvrdi da poseduje USB sa snimcima Slobeine supruge.

Ana je sad otkrila da će taj materijal predati Slobi, nakon čega njemu prepušta odluku da reši šta će sa svojim brakom.

1/6 Vidi galeriju sloba radanović Foto: Damir Dervišagić, Preent Screen, Printskrin/Instagram

Pevačica, takođe, dodaje da taj sadržaj nikad neće objaviti u medijima, jer ne želi da direktno remeti tuđi brak, već hoće da Sloba vidi istinu, a potom i sam proceni šta će uraditi.

- Znaš šta, kad bude Sloba dobio USB, ako on bude to prikazao, ja ću reći okej ja sam to njemu dala, a ja da utičem na nečiji brak, ne pada mi na pamet. Postoji sve, da daću mu lično i novinari to nikada neće dobiti što se mene tiče - otkrila je Ana za Blic.

Ona, takođe, nije štedela reči o Jeleni, te je iznela oštre optužbe:

1/5 Vidi galeriju Pevačica zna kako da privuče pažnju Foto: Instagram, Printscreen/You Tube, Printscreen/Instagram

"Nek vidi šta mu žena radi po studiju"

- Njegova žena je gluplja nego što sam mislila. Mislila sam da je on glup, ali ona je gluplja i od njega - izjavila je pevačica i dodala:

- Glupim ljudima ne možeš objasniti, neću sebe više da kompromitujem, daću mu USB, šta mu radi žena po studiju - rekla je pevačica.

Ana, zatim, otkriva da će Slobi prepustiti da donese odluku o svom braku, nakon odgledanih snimaka.

- Kada bude odgledao sve neka odluči šta će da radi, hoće li da se razvodi ili da ostane u braku. Ako odluči da je i dalje brani, ja ću se praviti da nemam pojma o čemu se radi - dodala je ona.

"Rale je umro"

1/4 Vidi galeriju Goran Ratković Rale Foto: Kurir

S obzirom na to da je pevačica javno raskinula sa Goranom Ratkovićem Raletom nakon čitave drame, osvrnula se na njega i iznela pštru opasku:

- Što se gospodina Raleta tiče on je umro, na operaciji srca, od prekjuče - podvukla je pevačica za pomenuti medij.

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