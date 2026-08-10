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Nakon što je pop diva Jelena Karleuša zakazala nastup u Hrvatskoj, u gradu Vodice, digla se ogromna prašina, a priča svakodnevno dobija novi epilog.

Juraj Zigman, hrvatski modni dizajner, za kog Karleuša tvrdi da mu se našla i povezala ga sa najvećim zvezdama današnjice, načinio je gest koji se pop divi ni najmanje nije dopao.

1/8 Vidi galeriju Pevačica otvorila dušu Foto: Miloš Miletić

Optužbe

Naime, na jednom hrvatskom nalogu na Instagramu osvanula je objava na kojoj se navode razlozi zbog čega navodno ne bi trebalo kupiti kartu za njen nastup, a nekadašnji prijatelj Juraj Zigman, umesto da podrži Jelenu koja mu je pomagala, lajkovao je objavu koja je upućena protiv nje.

Zbog toga, pop diva je rešila da mu javno odgovori, ali i da stavi tačku na optužbe pojedinaca iz Hrvatske koji se na društvenim mrežama protive njenom nastupu u gradu Vodice.

"Pazite kome pomažete u životu"

Uz podeljen snimak ekrana, kako objave, tako i lajka nekadašnjeg prijatelja, Karleuša je na svom nalogu na X-u napisala sledeće:

- Inače, sve objave pune laži i mržnje o meni po hrvatskim portalima uvek prvi lajkuje ni manje ni više, Zigman. Čovek koga sam lično povezala sa najvećim muzičkim zvezdama današnjice i njihovim stilistima, mojim prijateljima. Lično molila i davala kontakt telefon. Pazite kome pomažete u životu - iskreno je napisala Jelena Karleuša, a u komentarima su se našli ljudi koji su je i te kako razumeli i pružili joj podršku.

Velika nepravda

Jelenini fanovi su, kao i uvek, stali u njenu zaštitu, a komentari su bili puni podrške.

1/4 Vidi galeriju Podrška fanova Jelene Karleuše Foto: Printscreen



- Biće za Zigmana "Imalo pa nemao". Sve se vraća. Jeco, "Ako neće breg Muharemu, Muharem će bregu". U Beogradu će biti centar sveta, kada napraviš Arene. Ako. Svi koji te vole će doći u bar dva termina. Bar. Žao mi je jer si tužna i ogorčena jer je nepravda velika, ali BAŠ SADA - napisao je jedan od Karleušinih fanova.

"Jelena nikad nije rekla ništa loše za hrvatski narod"

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: ATAIMAGES, Antonio Ahel/ATAImages

- Draga @karlinbich puna podrška za vas Ovo sto se vama dešava je strašno. Nigde nisam video, niti pročitao da ste bilo šta loše rekli za narod iz Hrvatske, očigledno da vam neko želi nauditi. A ovaj Zigman i slični njemu treba da se stide - glasio je drugi komentar.

Bilo je i onih koji su je savetovali sledeće:

- Nažalost, svake godine imamo po jednog ovakvog… Bolje da ne nabrajamo imena. Pusti ih Jelena…samo pusti.

Nikada nije delila narod

Podsetimo, Jelena je više puta javno isticala da nikada nije delila ljude, kao i to i da nikada nije imala ništa protiv hrvatskog naroda. Ona se juče oglasila i poslala jasnu poruku Hrvatima:

"Jedan veliki pozdrav svima. Želim da se osvrnem na ono što mi poslednjih dana šalju moji zabrinuti fanovi iz Hrvatske, povodom mog nastupa u Vodicama zakazanog za 15. avgust, odnosno nakon ponoći 16. avgusta, po završetku velikog praznika u Hrvatskoj.

Na društvenim mrežama primećujem botovanje, kao i deljenje mojih isečenih izjava, montiranih tako da im se promeni prvobitni kontekst i da se stvori slika kako ja govorim protiv jednog naroda.

Želim da budem potpuno jasna: sve moje izjave na koje se danas pozivaju bile su upućene političkim krugovima, odnosile su se na političke i društveno-krizne trenutke. Nikada nisu bile usmerene protiv hrvatskog naroda.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAImages, Kurir

Kada sam govorila o istorijskim događajima, činila sam to da ukažem koliko je opasno kad politika koristi prošlost da bi narode danas držala u međusobnoj netrpeljivosti.

Poslednjih dana objavljuju se brojni navodni citati koji mi se prepisuju, a koje nikad nisam izgovorila. U Hrvatskoj sam nastupala više puta, nikada nisam dolazila da provociram, dolazila sam isključivo da pevam. Zato mi je žao što se danas taj odnos pokušava ugroziti potpunom zamenom teza.

Dovoljno govori i činjenica da sam Hrvatsku, kao i druge narode, u svojoj pesmi "Balkan Boy" pomenula upravo u najlepšem kontekstu", rekla je pop diva u svom saopštenju, a celu izjavu možete pročitati OVDE.

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29:55 STARS 611 08.08.2026. Izvor: Kurir TV