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Gde god se pojavi ovog leta, Dragana Mirković za sobom ostavlja prizore za pamćenje, prepune trgove i publiku koja uglas peva njene najveće hitove.

Nakon spektakla u Zrenjaninu, folk carica nastavila je svoju trijumfalnu letnju turneju i još jednom pokazala zbog čega već decenijama važi za jednu od najvećih muzičkih zvezda regiona.

Foto: Privatna arhiva

Oborila sve rekorde

U subotu je na Žitnom trgu u Zrenjaninu održala spektakularni koncert i oborila sve rekorde posećenosti, a već sinoć isti prizor viđen je i u Velikoj Kladuši.

Trg je, čini se, bio premali da primi sve one koji su želeli da uživaju u bezvremenskim hitovima folk carice. Hiljade ljudi ispunile su svaki deo prostora, a publika je od prvog do poslednjeg takta zajedno sa Draganom pevala pesme koje već generacijama bude najlepše emocije.

01:27 Dragana Mirković Izvor: Privatna arhiva

Prema rečima organizatora, oboren je rekord posećenosti, a u Velikoj Kladuši se ne pamti kada je ovoliki broj ljudi bio okupljen na jednom mestu. Još impresivnije zvuči činjenica da je reč o mestu koje je uspelo da okupi publiku iz različitih krajeva regiona, samo sa jednom željom da uživo vidi i čuje Draganu Mirković.

Snažna veza sa publikom

Fotografije i snimci najbolje svedoče o atmosferi more ljudi, emocije, pesma i energija koja je još jednom pokazala koliko je snažna veza Dragane i njene publike. Zbog velikog broja posetioca, mnogi su stajali i iza bine, ali ni to nije bio problem jer su uživali u spektaklu za pamćenje.

A leto folk carice tek se zahuktava! Dragana nastavlja svoju izuzetno uspešnu letnju turneju, a naredna druženja sa publikom očekuju je u Orašju, zatim 16. avgusta u Trgovištu, dok je 22. avgusta zakazan veliki koncert u Nišu.

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