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Nekadašnja učesnica "Elite 9", Milena Kačavenda po izlasku iz rijalitija uživa u toplim letnjim danima na crnogorskom primorju, ali je i rešila da progovori o mogućem ulasku u narednu sezonu, te se osvrnula na nekadašnje cimere.

- Ja se ne odmaram, ja sam energična žena. Red, rad, disciplina. Večeras koncert. Zato sam ovde - rekla je najpre Milena.

1/7 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Marko Karović

Oštro o Asminu

O Asminu Durdžiću nije štedela reči.

- Je***ki, da prostiš. On je zvezda. Može da traži da ne uđe Majkl Džekson, ali, ako ne uđe Maja, ja ulazim. Može mi se. Što se Asmina tiče, gde su ti mafijaši iz "Elite 9"? Imamo Jašketa, imamo Anđela, imamo Terzu, imamo Asmina i Luku. Ja sam ovde bez obezbeđenja. Šta je sa mafijom? Ljudi se izgasiraju, pa pomisle da su zvezde. Ti si muštikla. Rijaliti program je nečije privatno vlasništvo. Ja u 50 godina poštujem pravila, pravim greške, ali nemam taj rijaliti, marketinški mozak, ja sam to što jesam. Hajde dođi kući od mene, pa mafijaj. On ne može ništa, može da popuši muštiklu - jasna je bila Kačavenda.

1/5 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Kurir

O Janjušu

Milena je otkrila da li se videla sa bivšim partnerom Markom Janjuševićem Janjušem.

- Jesi li normalan? Ko bi se družio sa trandžom, ku*vom, ženom na poziv? Čovek beži od mene - rekla je ona.

Ulazak u "Elitu 10"

Na pitanje novinara da li će je publilka gledati na malim ekranima naredne sezone, rekla je sledeće:

- Ja ulazim za pola miliona, a ovi što uđu, bolje je da izađu.To ne smem još da kažem. Možda sam ugovor već potpisala - bila je tajanstvena Milena, pa je dodala:

1/6 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Kurir

- Ako uđe Filip, ja bih volela da uđe i Asmin. Neka uđe i Ana Ćurčić, pa neka se rešavaju. Videli ste naš sukob i zašto nije ušla u Elitu 7 na suočavanje. Ne može sa mnom niko.

O aferama van rijalitija

Jedna gledateljka emisije "Narod pita" iznela je tvrdnju da joj je Asmin slao fotogarfije na kojima je nag.

- Nema šanse da je slao gole slike nekome. Maja Marinković je ljubav njegovog života, nikad to ne bi uradio - sarkastično je rekla Milena, a potom se osvrnula na njihov sukob zbog prepiske sa bankarkom Gabi.

- Želim im sve najlepše. Neka prime moje saučešće - rekla je kratko.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Kurir, Marko Karović

"On me je najviše zatočarao"

Ne krije da je razočarana u bivšeg cimera.

- Lepi Mića me je najviše razočarao, zato što je fit, zato što pliva, trenira, zato što je gospodin. Razočarao me je Dača, jer je odoleo svim fizičkim kontaktima. Mali Uroš Stanić zato što ovako ženstven nije rešio ovu bagru, da ih bije, dečko čuva honorare - rekla je Milena Kačavenda za "Blic".

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