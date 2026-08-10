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Nakon što je snimio, a potom objavio kako lomi bebi opremu, biznismen Branko Babić izazvao je ogromnu pažnju domaće javnosti. 

Mleko, kašice, dečija dohrana, prečišćivač vazduha - nestali su silom udaraca, kao i druge bebeće stvari koje je savladao metalnom šipkom.

Branko Babić Foto: Printscreen/TikTok

Na ovaj način, imao je ideju da podigne svest o važnosti majčinog mleka, s obzirom na to da je kritikovao, kako je rekao, preveliko oslanjanje na različite proizvode i uređaje namenjene bebama.

Jedan od najbogatijih Srba

S obzirom na to da sve te stvari koštaju, mnogi se pitaju kako je stekao toliko novca. Branko važi za jednog od najbogatijih Srba, koji je uspeo da napravi imperiju zahvaljujući privatnom biznisu. Naime, on je osnivač svetske akademije za japansko iscrtavanje i trajnu šminku obrva, a mnogi ga znaju i po nadimku "Kralj obrva". 

On je, takođe, vlasnik je nekoliko nekretnina, a poseduje i vozni park sa luksuznim automobilom, ali najponosniji je na velelepno imanje u rodnom selu Ratkovu.

Branko Babić brižan sin Foto: Kurir Televizija, Instagram/ratkovcanin, Printscreen

Počeci pokretanja svog biznisa

Jednom prilikom je otkrio da je počeo sa svega 200 evra, a danas na mesečnom nivou zarađuje i do 100.000 evra.

- Zvala me je moja žena jedno jutro i pitala šta mislim o tome da ona iscrta obrve, rekla mi je kako joj to oduzima mnogo vremena kod kuće i ja joj kažem: "'Ajde, idi radi". I sad, znam ja kako obrve izgledaju i dolazim kući i ugledam dve kose linije i pomislim: "Kuku 'leb te je*o, ko te ovo za**bao". I ja uđem na gugl da joj pokažem kako sigurno neko crta dlačice, kad ono nema. Ili linije ili tarabe. I nakon toga ja se rastrčim po gradu, nađem kozmetičarku i frizera, a na kraju i ženu koja radi tetoviranje obrva. Nakon svakog tretmana 100 evra njoj, 100 meni i ja shvatim da je to ozbiljan biznis i rešim da uđem u to bez ikakvog znanja i na kraju se ispostavi da je bilo dobro - započeo je biznismen.

Pomagao se štapićima za suši

Branko Babić posvećen majci  Foto: Kurir Televizija, Youtube Printscreen/Biznis priče

- Od sina Lazara sam uzeo štapić za suši koji mi je služio kao držač za nož. Jedna žena me je pozvala i pitala: "Kako vam se zove ta metoda", ja pogledam u onaj štapić i kažem: "Hm, japanska metoda?". Činjenica je da metoda nema nikakve veze sa Japanom - otkrio je osnivač i vlasnik poznate kompanije.

"Može svako"

- Uložio sam u svoj biznis 200 evra, zarađujem od 60 do 100.000 evra mesečno. Nemam nikakvo predznanje, nisam naročito pametan, znači može svako - zaključio je Babić u emisiji "Biznis Priče".

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STARS 611 08.08.2026. Izvor: Kurir TV