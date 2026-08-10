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Starleta Ava Karabatić završila je u Urgentnom centru gde je zatražila pomoć lekara nakon što je pretrpela nasilje za koje je optužila verenika. Ona se ovim povodom oglasila.

Ava Karabatić: "Ovo nije prvi put da doživljavam nasilje"

1/6 Vidi galeriju Ava Karabatić ima dečka Foto: Printscrean, Printscreen, Printscreen Instagram

Ava tvrdi da ovo nije prvi put kako doživljava nasilje u vezi.

- Imam povrede glave, povredu jagodične kosti, lice mi je u modricama. Mnogo puta sam prešla preko nasilja od strane partnera, ali ovaj put zaista više nema smisla. Nije lako ispričati šta se desilo, ali maltretiranje traje već neko vreme i ovo nije prvi put da doživljavam nasilje od partnera - rekla je Ava za "Informer" i dodala:

- Kao neko ko je video gubitak svog tate, ne volim puno da kaljam ljude koje sam na bilo koji način volela. Previše šansi sam davala svom partneru, opraštala sam previše puta. Čovek se rodi sa nekom naravi. Ja sam jutros rano izletela iz kuće u kupaćem kostimu. Na sve to sam dobila ciklus. Jako mi je teško jer sam navikla da vodim računa o sebi i svom izgledu, što je postalo neizvodljivo u poslednje vreme. Uspela sam samo da zgrabim telefon.

Ona je dodala i da će slučaj prijaviti policiji.

Tražila novac za silikone

Ava je digla veliku prašinu kada je od pratilaca tražila novac za silikone.

1/8 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Printskrin/Instagram

"Dragi moji, pomozite mi da odem na Maldive i ugradim veće grudi. Uvek mi je bila želja da odem na Maldive i još uvek nisam otišla. A grudi mi trebaju malo veće jer ja sam silikone ugradila pre 20 godina i trebaju se menjati jer to nisu bili trajni, kao što sad rade, svaki dan mi je rizik jer mikroplastika polagano truje telo. Sve zajedno trebaće mi oko 15.000 evra. Ako se pitate šta vi imate od toga, imate naravno jer ću objavljivati provokativnije slike sa novim grudima. Znam da me nećete razočarati. Ja sam bar iskrena. Mogu pisati da mi treba za hranu i život, ali čemu laži. Jebiga, nisam navikla raditi, uvek sam dobijala sve na gotovo i što ja tu mogu, idemo ljudi, verujem u vas" - napisala je Ava nedavno.

Kurir.rs/Informer