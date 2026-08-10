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Radomir Marinković Taki je je progovorio o nepoznatim detaljima svog života i otkrio da je njegova ćerka Maja Marinković pretrpela jezivo nasilje.

Osim toga, on se osvrnuo i na burnu vezu svoje naslednice i Asmina Durdžića, ali je govorio i o svom odnosu sa Stanijom Dobrojević.

Ističe da mu je krivo što je Maja prekinula turdnoću, a dao je svoj sud i o njenoj vezi sa Filipom Carem, ali i Markom Janjuševićem Janjušem.

Opasni momci Beograda i sumnjivi poslovi

1/5 Vidi galeriju Radomir Taki Marinković Foto: Pink.rs/N. Brajović, Kurir TV, Kurir Televizija

Najpre, priznaje da je istina da se druži sa opasnim momcima Beograda.

- Da. Pa, izlazimo mi u Beogradu. Ja ne znam ko se čime bavi, a znamo da su malo žešći momci. Poznajem momke. Beograd je mali, tamo se svi znamo. Mi smo beogradska deca - priča Taki za "Blic".

On je potom odgovorio na pitanje da li je tačno da se bavi sumnjivim poslovima.

- Ne. Nikada se nisam bavio ni s kakvim sumnjivim poslovima. Dovoljno imam novca da se ne bavim kriminalom.

"Maja je bila u vezi sa kriminalcem"

Bez dlake na jeziku, Taki priznaje da je njegova ćeka bila u emotivnom odnosu sa čovekom koji je bio uhapšen.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Marko Karović

- Da. Kad je bila mlađa, zabavljala se s nekim dečkom jer Maja nije znala. Ona je bila na žurki kada ga je upoznala i posle par dana bili su u gradu i tog dečka su uhapsili i odležao je neke dve, tri godine u Valjevu u zatvoru, ali Maja ga je ispoštovala. Ja to nisam znao. Svake subote, prve subote u mesecu mu je nosila paket tamo. Tri godine. Tako da je Maja odana i ko god da je, neće da ostavi nikoga na cedilu.

Taki dodaje da je Maju sasvim obezbedio - i materijano, i stambeno.

- Da. Ja sam nasledio od oca veliko imanje i veliki kapital, tako da je nešto otac ostavio meni, a nešto je prepisao direktno na Maju.

"Možda će se Asmin jednog dana pokajati"

Na pitanje da li je istina da je tužio Asmina Durdžća, Taki je rekao sledeće:

1/9 Vidi galeriju Maja i Asmin sumiraju utiske na superfinalu Elite 9 Foto: Kurir

- Ne, nisam tužio nikoga. Mi nismo tužibabe. Šta se desilo u rijalitiju, desilo se, ali za one reči šta je izgovorio, možda će se jednog dana pokajati - rekao je, a zatim se osvrnuo na priče da "Rolex" koji je poklonio ćerki, navodno, nije original.

Maji kupio sat od 19.000 evra

- Ne. Ja sam lično sa kumom i Majom seo u automobil. Pošto je nestašica Rolexa, jedna velika žena nam je preporučila i našla nam gde da kupimo. Seli smo u automobil i ujutru u osam sati smo bili u Portonovom, u Crnoj Gori. Tamo smo ga kupili. Devetnaest hiljada eura je koštao sat. Ja izbrojao novac na ruke.

"Najviše je bila zaljubljena u Janjuša"

Kada se osvrnuo na Majine bivše veze, dao je svoj sud, te priznao da je Maja, od svih momaka, najviše bila zaljubljena u Janjuša.

1/9 Vidi galeriju Maja i Janjuš Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

- Ne znam to da li je bila zaljubljena u Filipa Cara. Ja mislim da nije bila zaljubljena u Filipa Cara. Mislim da je najviše bila zaljubljena u Janjuša. To je bila velika ljubav. To nije bilo sad ove fejk veze, fejk dogovori, sve to. Mnogo ga je volela. Kad sam rekao nemoj da te vidim sa Janjušem, ona je spakovala stvari i iznajmila stan. To je bila velika ljubav, ali bili su i smešni. Ona metar i pedeset, on dva i po metra - a zatim otkriva da mu je krivo što je Maja prekinula trudnoću.

- Sa Janjušem? Da, bilo mi je žao. Sad bih već bio deka nekih sedam godina. Šetao bih unučad ovde po Knez Mihailovoj, ne bi šetao psa, mnogo mi je krivo zbog toga. Ipak, ja sam čovek u godinama i jedva čekam da se ostvarim kao deka - kaže i dodaje da ne ne boji Filipa Cara.

"Filip Car je pokušao da ubije Maju iz pištolja"

- Ne, nemam čega da se bojim. On se boji mene i zato i ne sme da dođe u Beograd.

Dodaje da je Filip Car bio nasilan prema Maji.

1/6 Vidi galeriju Filip Car se dopisivao s Majom i dok je Aleksandra bila u drugom stanju Foto: Damir Derivšagić, Nenad Kostić, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić, Printscreen Instagram

- Da, on je bio nasilan prema Maji. Maji je oduzeo pasoš, pretukao je. On je Maju zlostavljao. On je Maju pokušao da ubije iz pištolja, kao što je potvrdila i njegova verenica Aleksandra Nikolić. Isto što se desilo njoj, to se desilo i Maji. Tako da o njemu sve najgore.

"Bila je pretučena, isečena od stakla"

Taki tvrdi da je Maja pretrpela obziljno nasilje.

- Da. Znamo kad je došla iz Hrvatske od tog nasilnika Cara da je bila sva isečena od stakla, da je bila pretučena, bila sva plava, da je oduzeo telefone i da je lišio slobode. Nije smela da mi se javi na video-poziv. Ja sam prijavio ambasadi i kad se vratila u Beograd, ona je bila sva u modricama plava. Nije smela da mi se javi dok ne zaleči rane.

1/9 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Marko Karović

Majin tata se osvrnuo na njen odnos sa Asminom, istakavši da se ona isprva samo igrala sa njim.

- Pa igrala se u početku, ali ja mislim da se malo Maja primila na Asmina. Malo se Maja zaljubiška u Asmina. Zatvoreni prostor je učinio svoje. Pritisak sa svih strana. Ušla je i njegova bivša verenica i sad su na ratnoj nozi. Blizina učinila svoje.

"Asmina je prvi put videla u Eliti"

Taki je odgovorio na pitanje da li su se Maja i Asmin prošle godine viđali u Crnoj Gori, te da li je to Stanij saznala.

1/8 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Kurir

- Ne. Prvi put su se videli u "Eliti". Kad je trebalo da Maja dođe u Elitu, Stanija je pitala ispred da joj reklamira neke njene kineske topiće i ovo što je već imala. I ceo dan su je zvali. Maja je bila kod frizera i Maja je samo sišla da to uradi. Asmin je sedeo u kafiću jer Stanija nije htela da ih spoji. Kaže, ako se vi smuvate tamo, da ne bi bilo da sam vas ja upoznala. Tako da se pre "Elite" nikada nisu videli.

Priznaje da je protiv njene veze sa Asminom.

- Da. Ja sam mislio da će i to da uspe. Da li bi to bilo sa nekim posledicama? Da li bi bilo tuče? Ja se toga plašim, šta bi se dešavalo iza zatovrenih vrata, mimo obezbeđenja i kamera.

"Nije se javljala kad je otišla sa Pecom u Crnu Goru"

- Tačno. Nije mi se javljala sedam dana na telefon. Uplašila se šta su napravili. Otišli su negde. Nisam znao gde su sedam dana. Oni su priznali vezu i posle sedam dana mi je rekla,: "Ovde sam," kaže, "na crnogorskom primorju. Ništa se ne sekiraj." I samo su mi mahnuli. I taj gospodin Peca mi je tada mahnuo rukom. Kaže: "Mi smo na nekom brodu. U vezi smo." I spušta nam slušalicu da se ne brinem.

"One su sponzoruše, a Maja sve to ima pored mene"

Otkrio je da Maja nije želela da živi život koji vodi Aleksandra Subotić.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Subotić uživa u životu Foto: Printscrean, Printscreen, Instagram

- Ne, one su sve sponzoruše, one su se udale samo za bogate ljude. A Maja sve to ima pored mene. Vi znate da sam ja imućan čovek i Maja godinama lepo zarađuje u rijalitiju, tako da Maji nikad niko nije platio jednu kafu, a kamoli da joj nešto kupi.

"Stanija ju nije volela, samo nas je iskorišćavala"

- Ne. Samo nas je iskorišćavala za reklamu. Nekoliko puta smo išli u Novi Sad i reklamirali smo joj neke tablete za mršavljenje, jer Stanija nije živela ovde. Mi smo se sve skupa videli deset puta. Kad dođe u Beograd, ona zove Maju jer ovde nema nikoga.

Prokomentarisao je i navode o Stanijinoj paralelnoj vezi dok je bila sa Asminom.

- Ja koliko čujem i koliko smo saznali preko malih ekrana da je u Americi živela sa nekim Jevrejima sa nekim Albancem. Asmin je bio treći. To je Asmin ispričao. To je sve što znam ja znam preko televizije sa malih ekrana.

"Tražila da je otpratim do toaleta"

1/4 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

Dodaje da se viđao sa Stanijom i izneo tvrdnje o njihovoj intimi.

- Da. Pa viđali smo se i sa Majom i bez nje. Jednu noć smo bili na jednoj žurki, Stanija je malo više popila.Tražila da je otpratim do toaleta. I tamo se desila malo intimnija situacija - rekao je on i dodao:

- Pa nije bilo baš u fulu, ali bilo je na kolenima.

Nadovezao se na Aneli Ahmić i izneo da ona i dalje pati za Asminom.

- Da. Pa videli smo šta se desilo u hotelu i da su se ponovile emocije koje je imala prema Asminu.

"Bio sam sa više od 300 žena"

1/11 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: Kurir

Na pitanje da li je tačno da je bio sa više od 100 žena, demantovao je:

- Ne. Bio sam intiman sa više od trista žena. Kartoteka je bila do skoro. Popunjeni su svi termini. Živeo sam u Švedskoj pet godina. Svaki petak i subotu sam radio honorarno u nekoj diskoteci, po dve tri za noć, tako da velika svota - podvukao je Taki Marinković za pomenuti medij.

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