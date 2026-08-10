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Voditeljka Dušica Jakovljević ne isključuje mogućnost da se takmiči u "Eliti 10". Ona navodi šta bi trebalo da joj se ispuni, te ističe da bi, u tom slučaju, dobro razmislila.

Dušica smatra da bi, pod broj jedan, trebalo da ima odvojeno kupatilo od drugih. Navela je da psihički ne bi mogla da se svađa sa učesnicima rijalitija i sa njima deli sobu, ali da je spremna za pravljenje određenih ustupaka.

- U okruženju si ljudi koji mogu da te uvrede, da ti kažu nešto... Što se tiče slobodnog vremena, ja to mogu, moja su deca velika, mogla bih sebi da priuštim taj luksuz, ali mislim da je gotovo, kada je reč o skandalima koji su vezani za mene. Mada, možda sam se samo malo umorila, pa ću ponovo da pravim gluposti. Šalim se... Kad bi mi neko spomenuo decu, roditelje, stvarno ne znam kako bih reagovala. Trudim se da svoj privatni život, najdublju intimu, sačuvam. Ne bih volela da se javljaju bilo kakve traume. Nemam neki skandalozan život, kao što se misli - rekla je Dušica.

1/5 Vidi galeriju Objasnila je funkciju svog dede na Golom otoku Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/hajp, ATA images

- Ne bih volela da doživim trenutak u kojem me neko neće poštovati. Ono što sam proživela i doživela profesionalno za sve ove godine, čak i neke stvari kojima se malo ko može podičiti, radila sam emisije i kad nije bilo društvenih mreža, ja sam ta generacija, trudila bih se stvarno da ne dođem u... Bila bih komentator. Mogla bih da radim radio-emisiju, da napravim stvarno neku varijantu da živim tamo. Samo, morala bih da imam svoj toalet, ako ne i prostoriju u kojoj spavam. Jer, ne mogu u spavaonici sa 40 ljudi. Kad spavam mora da bude tišina - istakla je ona za "24sedam".

Dušica o ćerki: "Ona mi je najbolja drugarica"

Dušica Jakovljević često priča pohvalno o naslednici Anđeli.

1/10 Vidi galeriju Dušica Jakovljević Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Pink, Printscreen/Instagram

- Anđela ne voli mnogo da se pojavljuje u medijima. Ona je moja najbolja drugarca i neko sa kim se savetujem šta ću da obučem, kao i ona sa mnom. Nosimo istu garderobu. Snalažljiva je na mene. Ima jasne ciljeve, jasnije nego što sam imala ja u njenim godinama. Jedva sam čekala da porastu i ona i Ognjen - izjavila je nedavno Dušica.Na pitanje da li će krenuti maminim voditeljskim stopa, Anđela je otkrila sledeće:

- Mene ne zanimaju mamini putevi, ja bih da budem plastični hirurg.

Anđela je, inače, objavila na mrežama da je "upisala fakultet, i to na budžet".