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Nakon vesti da je starleta Ava Karabatić završila u Urgentnom centru, kada je potražila lekarsku pomoć zbog pretrpljenog nasilja za koje krivi bivšeg verenika, u javnost su izašle prve fotografije njenih povreda.

Ava se sada oglasila saopštenjem u kom je otkrila detalje jezivog zlostavljanja, tvredći da je bila primorana da snima eksplicitan sadržaj.

"Eksplicitni videi su postavljeni protiv moje volje"

Foto: Prinskrin Instagram

- Upravo idem u policiju s hitne, uspela sam pobeći iz stana. Slomljena mi je jagodična kost. Zadnjih meseci ne trpim klasično psihičko i fizičko nasilje, već monstruozna dela rađena protivno mojoj volji. Od seksualnog maltretiranja, udaraca itd. do još monstruoznijih stvari koje neću ovde pisati. Nažalost, nemam nikog, sama sam, nemam ni dokumente. Ja nemam OnlyF**ns ili neku sličnu stranicu da stavljam po*nografske videe i od toga zarađujem. Takvi postavljeni videi nisu samo postavljeni protiv moje volje na besplatne pornografske stranice, već sam bila i prisiljena snimati. Svako ko je pogledao te videe može zaključiti po mom ponašanju da sam primorana, a ako pojačate zvuk, poslušajte što mu šapćem jer nisam smjela pričati dok se snimalo (“ugasi to, boli me, ne iskorišćavaj me, imam modrice”). Sve su to dokazi koji će, nadam se, vredeti na sudu - napisala je na Instagramu, pa nastavila:

"Zatvorena sam u kavezu"

- Ja od toga nisam dobila ni 1 evro. Zadnja 4 meseca nemam ni ekstenzije koje sam uvek imala, ne posećujem frizere itd, već sam zatvorena u kavezu. Hrana mi je svedena na minimum.

Foto: Prinskrin Instagram

"Majka je prekinula kontakt sa mnom"

Osvrnula se na odnos sa svojom majkom, istakavši da ju je blokirala, te objasnila zbog čega.

- Vi zadnjih godinu dana ne gledate moj realni život nego isečke videa od prije godinu dana i puno više. Majka me zbog spomenutih snimaka blokirala i prekinula svaki odnos sa mnom, nisam joj ni uspela objasniti koja je pozadina priče, a onaj video verovatno nije ni videla, nego je čula, jer u Splitu je očito bitno "ko šta priča". Jer da ih je videla, bilo bi joj jasno da se radi o sil…, ali ne krivim majku, shvatam da takve stvari stvaraju pritisak. Ona je uvek bila uz mene i hvala joj na tome, neću nikad zaboraviti da mi je na kašiku davala supu dok sam bila u najgorem stadijumu alkoholizma kad nisam mogla ustati s kreveta. Jedna je majka.

Moje dostojanstvo je uništeno, moj identitet i integritet.

Antispsihotici i antidepresivi

Kako je sama priznala, koristila je ozbiljne lekove.

1/6 Vidi galeriju Ava Karabatić ima dečka Foto: Printscrean, Printscreen, Printscreen Instagram

- Svedena sam na najnižu tačku planski kako se ne bih mogla vratiti u svoju državu, kako bi me vezao za sebe bez dokumenata; kako bi po*no snimcima oterao sve normlane muškarce u mom budućem životu, tako očito psihopata funkcionišu. Unište žrtvu na sve moguće načine kako bi je dobili kao lak plen. Moram napomenuti da sam se nalazila u jako lošem psihičkom stanju, pila sam antipsihotike, antidepresive itd., i moja ranjivost je iskorišćena na najgori, najmonstruozniji način.

"Nemam gde, nemam novac..."

Ava je, potom, otkrila detalje svoje egzistencije.

Ovako je ona nekada izgledala:

1/8 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Printskrin/Instagram

- Setila sam se svog oca Ivice koji ovo ne bi dopustio, za njega ću se boriti, što god ljudi mislili, koliko god me osuđivali. Ne tražim nikakav novac od vas, nikakvu financijsku pomoć, tražim samo razumevanje. Nemam gdje, nemam novac, nemam porodicu, ali imam sebe, nisam pukla (ne još) u glavi kao što su neki mislili. Ova žena je lomljiva, ali ne i slomljiva. Izvući ću se iz ove situacije kako god znam i umem: prva destinacija je ambasada da napravim ličnu kartu, pa sigurna kuća, nalazak posla da ne trebam zavisiti ni od koga, pa makar kao čistačica – to nije nikakva sramota. Moj otac je godinama radio u Tisku, ja sam mu često dolazila pomagati u zadnjem periodu rada kada je imao problem s kičmom. Davala sam repeticije još u srednjoj školi kako bih imala ponekad za izlazak i za svoj džeparac. Bila sam odlikašica i u srednjoj i na fakultetu, samo me životni put odveo mračnim putem.

Nije želela popularnost

Pred kraj, priznaje da nikada nije želela da bude javna ličnost, već su joj uzori bili pisci.

- Nisam nikad htela biti javna ličnost, niti mi je uzor bila Madonna. Uzor su mi uvek bili pisci, profesori itd. Koliko god ljudi mislili da sam navikla na ležeran život i uživanje, realnost je dosta drugačija - objasnila je Ava, te dodala:

- Još jedna činjenica koju morate razumeti: dokazano je da se žrtve nasilja u proseku pet puta vraćaju svom zlostavljaču dok ne odluče otići u sigurnu kuću. Ja sam odlučila prekinuti ovu farsu nakon četvrtog puta, jer ljudi ne mogu promeniti svoju narav, mogu samo glumiti mesec-dva, ali uvek njihovi demoni isplivaju na površinu - zaključila je starleta u svom javnom obraćanju.

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