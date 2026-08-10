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Sukob Ane Nikolić i Jelene Radanović danima ne jenjava. Nakon što je Ana na svom Instagramu najavila da će objaviti Jelenine neprimerene fotografije, Radanovićeva se oglasila i na svoj način odgovorila na prozivke.

Na Instagramu je podelila fotografiju na kojoj uživa i deluje potpuno opušteno, jasno stavljajući do znanja da je pevačicine optužbe, sudeći po njenoj objavi, nimalo ne dotiču. Jelena je pozirala na jahti u bikiniju, dok je u pozadini odjekivala pesma Nataše Bekvalac „Izlečena“, što je dodatno privuklo pažnju njenih pratilaca.

1/4 Vidi galeriju Sukob Ane Nikolić i Jelene Radanović danima ne jenjava. Nakon što je Ana na svom Instagramu najavila da će objaviti njene neprimerene fotografije, oglasila se i Jelena. Foto: Printscreen, Nemanja Nikolić, ATA images, Antonio Ahel / Ata Images

Ana je prethodno, podsetimo, najavila da će fotografije na kojima je prema njenim tvrdnjama Jelena u neprimerenim pozama, objaviti nakon što ih pošalje Slobi.

- Sve fotografije, čepljenje u studiju, primanje infuzije da pravi društvo Raletu, dobiće ovaj Balvan glupi. Ne bude li objavio, ja ću. Sa ovim jadnikom nemam šta da pričam. A tek sa ovom damom sumnjivog morala. Kada ste mene čuli ili videli da o bilo kome nešto komentarišem? Nikada. Ali kada mi neko ugrožava "porodicu" jako neprikladnim fotografijama, kao i porukama... Reagovaću". Sramota me je sa kim sam bila u vezi. Inače, filozofija palanke... - napisala je Ana.

"Pijana mi je pretila"

Podsetimo, u intervjuu koji je dala za medije, Jelena je ispričala da ovo nije prvi put da od Ane Nikolić dobija pretnje.

- Dešavalo se to već, taj problem. Mislim, svi ljudi popiju, preteraju, ali valjda je najkulturnije da kad se otrezniš kažeš: „Izvini, nisam to mislila“. Tako da, ovo se ponavljalo. Tako da eto, to je razlog zašto ste ih videli. Šta je najgore, uzroka nema. Svi mi imamo pravo i na bes, i na afekat, i na pad. Ali je poenta u tome što – vidiš, teško mi je i da pričam. Kad se nešto desi, mora da postoji neki razlog ako smo pobesneli, bili ljuti ili šta god. Ovde bukvalno nema nikakvog razloga i ja stvarno nisam to zaslužila - rekla je Jelena i dodala da Rale zna za tu situaciju.

1/6 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Kurir, ATA Images / Antonio Ahel, Nemanja Nikolić, BoBa Nikolić

- Zna. Ja sam mu rekla prvi put kad se to desilo. Ja sam ga pozvala i rekla sam mu da sam primila neke poruke i da nisam odgovarala, i on je rekao: „Super, ona kao ima običaj kad ja zaspim, uzme moj telefon i piše svim ženskim osobama. Nemoj više niko da odgovara.“ Rekao je super što nisam odgovorila, to je to. Od toga ima dve godine i stvarno mu nisam više ni pisala da ne bih došla u tu situaciju. I pre neki dan, neka pesma... potpuno ono, neki dečko je hteo da pokloni pesme Slobi. Sloba i ja smo skontali da je neka pesma možda dobra za Anu. Sloba kaže: „Pošalji Raletu.“ Ja kažem: „Neću, čoveče, da šaljem, možda su zajedno.“ Kaže: „Ne, čuli smo se juče, nisu, pošalji.“ Kažem: „Ne mogu sad ti da šalješ meni, ja njemu, vozim...“ i ja pošaljem pesmu. Čovek odgovori nešto: „Hvala, tekst je ovakav, onakav“, to je to. U stvari, Sloba ga je prvo zvao i rekao: „Poslaće ti Jelena sad pesmu.“ On je rekao: „Pošalji“ i to je to. Valjda je videla opet, on je zaspao, ona je uzela telefon i videla pesmu u telefonu, i izgovorilo mi sve ono. Eto, bukvalno ništa nisam uradila. Znači, kad ti kažem ništa – ništa. Mislim, meni je smešno što pričam o tome uopšte.