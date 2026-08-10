"ONE SU RAZMAŽENE" Čolina mlađa ćerka proslavila 20. rođendan, a ovo je pevač rekao o naslednicama: Očekivao sam više
Zdravko Čolić je iz ljubavi sa suprugom Aleksandrom dobio dve ćerke - Unu i Laru, koja je danas proslavila svoj 20. rođendan, a pevač je nedavno otvorio dušu o svom odnosu sa naslednicama.
Ona je ovaj poseban dan provela na Azurnoj obali.
Kako smo već preneli, Lara je izabrala da proslavi rođendan u jednom poznatom klubu koji se nalazi u Marini Port Kanto na čuvenom bulevaru La Kroazet u Kanu. Upravo na tom mestu se prikuplja svetski džet-set.
Iako su odralse devojke, Čoli nije baš pravo što su obe prilično aktivne na durštvenim mrežama, a o tome je otvoreno i govorio.
O udaji nalednica
Pevač je nedavno progovorio o udaji svojih naslednica, istakavši da bi to odložio:
- Pa ja bih to, koliko god mogu, odložio bez obzira na godine. Starija ćerka je već stabilna, a mlađa je još mlada. Sve je to u Božjim rukama. Uvek kažem - lepo je da deca malo prođu svet, rade na sebi, ali sudbina je sudbina, ona te uvek sačeka - naveo je Zdravko Čolić za "IN Magazin".
"I ja bih bio razmažen da sam na njihovom mestu"
On je, takođe, priznao da su njegove obe ćerke razmažene, ali bez obzira na to, on ih razume.
- Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba. Ja to svojoj deci govorim stalno, znaš... Ja imam dve ćerke koje su razmažene. Normalno... Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mestu.Opet, ja bih očekivao nekako više od njih, znaš, ali... - rekao je Zdravko Čolić za "Eden na eden".
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