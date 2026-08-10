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Zdravko Čolić je iz ljubavi sa suprugom Aleksandrom dobio dve ćerke - Unu i Laru, koja je danas proslavila svoj 20. rođendan, a pevač je nedavno otvorio dušu o svom odnosu sa naslednicama.

Ona je ovaj poseban dan provela na Azurnoj obali.

Lara Čolić Foto: Printscreen/Instagram

Kako smo već preneli, Lara je izabrala da proslavi rođendan u jednom poznatom klubu koji se nalazi u Marini Port Kanto na čuvenom bulevaru La Kroazet u Kanu. Upravo na tom mestu se prikuplja svetski džet-set.

Iako su odralse devojke, Čoli nije baš pravo što su obe prilično aktivne na durštvenim mrežama, a o tome je otvoreno i govorio

O udaji nalednica

Pevač je nedavno progovorio o udaji svojih naslednica, istakavši da bi to odložio:

Zdravko Čolić nekad i sad Foto: ATA Images / Antonio Ahe, Pritnscreen/Youtube, Printscreen

- Pa ja bih to, koliko god mogu, odložio bez obzira na godine. Starija ćerka je već stabilna, a mlađa je još mlada. Sve je to u Božjim rukama. Uvek kažem - lepo je da deca malo prođu svet, rade na sebi, ali sudbina je sudbina, ona te uvek sačeka - naveo je Zdravko Čolić za "IN Magazin".

"I ja bih bio razmažen da sam na njihovom mestu"

On je, takođe, priznao da su njegove obe ćerke razmažene, ali bez obzira na to, on ih razume.

Una Čolić na letnjem odmoru Foto: Printscreen Instagram

- Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba. Ja to svojoj deci govorim stalno, znaš... Ja imam dve ćerke koje su razmažene. Normalno... Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mestu.Opet, ja bih očekivao nekako više od njih, znaš, ali... - rekao je Zdravko Čolić za "Eden na eden".

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STARS 611 08.08.2026. Izvor: Kurir TV