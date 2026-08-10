SVI MISLE DA JE SNEKI NAJVIŠA PEVAČICA NA ESTRADI, A OVA KOLEGINICA JU JE PREŠIŠALA! Mnogi i dalje ne veruju o kome je reč
Većina ljudi misli da je Snežana Babić Sneki pevačica sa najdužim nogama na estradi. Međutim, to nije istina.
Ova pevačica je visoka 184 cm
Sneki je visoka 181 cm i bila je poznata po vitkim nogama koje je kako se pisalo osigurala.Ipak tri centimetra nedostaje Snežani da bi se našla na tronu, pa tako prvo mesto zauzima Tijana Dapčević koja je visoka čak 184 cm.
Najteži životni udarac: Razvod i smrt oca u roku od nekoliko meseci
Sneki je jednom prilikom govorila o najtežem periodu kada se razvela i ostala bez oca.
- Ja sam se konkretno razvela, okončala svoj brak i moj otac je preminuo u roku od tri do četiri meseca - otkrila je Sneki ovaj najbolniji detalj iz svoje prošlosti.
- To je za mene bio izuzetno jak šok i ja sam bila zahvalna Gospodu Bogu, i danas sam mu zahvalna, što me je izvukao iz te situacije - dodala je pevačica gostujući na Happy TV.