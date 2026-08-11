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Pevač Milan Dinčić Dinča i njegova supruga Jelena odlučiili su da prodaju stan u Beogradu. Dinča je na svom profilu objavio fotografije enterijera, uz kratku poruku kojom je obavestio pratioce da je stan na prodaju i da se više informacija nalazi u objavi.

Na fotografijama se može videti prostran dnevni boravak sa velikom ugaonom garniturom, televizorom i velikim tepihom, dok je trpezarijski deo odvojen velikim stolom i stolicama. Prostor je uređen u neutralnim tonovima, a drveni parket dodatno doprinosi toplijem izgledu enterijera.

Dnevni boravak ima izlaz na terasu, kroz velika staklena vrata, pa prostorija tokom dana dobija dosta prirodne svetlosti. Na zidovima se mogu primetiti dekorativni detalji, dok su plafoni izvedeni sa spuštenim delovima i ugrađenom rasvetom.

1/12 Vidi galeriju Milan Dinčić Dinča Foto: Printscreen/Instagram

Stan ima i više odvojenih soba. Na jednoj od fotografija vidi se prostorija sa sofom na razvlačenje i izlazom na terasu, dok je druga uređena kao spavaća soba. Posebno se izdvaja soba sa krevetom i dekoracijama na zidu, namenjena dečjem uzrastu.

Tu je i kupatilo sa tuš-kabinom, umivaonikom i sanitarnim elementima, uređeno u kombinaciji belih i tamnih pločica.

Dinča je tako svojim pratiocima omogućio da zavire u nekretninu koju je odlučio da stavi na prodaju. Što se tiče pravnih i finansijskih detalja, istaknuto je da je stan uknjižen na vlasnika 1/1, kao i da postoji mogućnost kupovine putem stambenog kredita. Budućim stanarima je obezbeđena i mogućnost korišćenja parking mesta.

Splav na Savi

Podsetimo, Milan Dinčić Dinča proslavio se 2008. godine u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" gde je osvojio treće mesto, a novac od nastupa, koji je vredno zaradio, pametno je i ulagao.

On često deli slike sa splava na Savi koju je sam napravio. Pevač često boravi u drvenoj kućici kad god vremenske prilike to dozvole.

Kućica ima prostranu terasicu koja se proteže sa svih strana a pogled sa nje je posebno lep kada dođe zalazak sunca.Dinča nema problem sa time da i po lošijem vremenu boravi u drvenoj kućici.