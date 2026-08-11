Slušaj vest

Pevačica Mirna Košanin bila je na korak do udaje, a onda je uradila nešto na šta bi se retko ko osmelio - pred svadbu je ostavila verenika i pobegla bez reči. Ona je o ljubavnom brodolomu jednom prilikom govorila.

Mirna je najpre objasnila kako je došlo do ljubavi sa milionerom.

- Kolege su me pozvale da idemo u Švajcarsku, trebala im je pevačica, a onda sam ja igrom slučaja tamo upoznala svoju ljubav. Imam u životu sreće što sam bila voljena i imala kvalitetne ljude u svojoj blizini. Mi smo živeli zajedno, bili smo pred brakom, ali sam se uplašila zbog prethodno neuspelog braka i dok je on bio na poslu, pokupila sam torbu i novčanik i pobegla. Mi smo bili jedan idiličan par. Napravio mi je prvi Fejsbuk profil, zna da volim baklavu, ode i kupi mi dva kilograma. Dogovarao mi je svirke i vozio me, napravio je cene koje su bile za mene abnormalne, sa gazdama je pregovarao, bio mi je velika podrška - rekla je tada.

1/6 Vidi galeriju Mirna Košanin Foto: printcsreen Instagram

- Bavio se poslom koji je bio izuzetno dobro plaćen, a ja sam bila klinka i nisam razumela neke stvari. On je dao otkaz i nije mi puno objašnjavao, krenuo je sa kolegom da radi bez dinara, sklopili su ugovor na godinu dana i ko ostvari veći profit, postaje vlasnik. U tom periodu je bio jako nervozan, a ja sam bila veliko dete koje je doživelo traumu i plašila sam se svake grube reakcije. Meni je bilo strašno kada drekne, rekla sam sebi da to ne želim, samo sam uzela torbu i novčanik i otišla. Sve stvari su mi ostale tamo, od bundi do čarapa, nisam se pokajala jer je taj nemir u meni presudio da ja odem. Taj čovek je na kraju postao vlasnik firme i sada je mulitimilioner u Švajcarskoj - otkrila je pevačica.

Silikoni joj umalo došli glave

Mirna je imala ozbiljne zdravstvene probleme zbog estetske operacije kada je ostala umalo nepokretna, a nakon toga ne koriguje ništa na sebi.

- Ne radim nikakve intervencije, niti ću da radim, ako bih radila uradila bih kod iste doktorke koja me je i spasila. Imam strah i dalje i ne mogu da promenim mišljenje o tome i da mogu da vratim vreme nikada ništa ne bih uradila - rekla je ona i priznala da stavlja botoks.

- Da, bejbi botoks jednom godišnje. Sačuvala sam mimiku, ne želim da izgledam kao plastična lutka kao i većina ljudi danas na estradi. Viđam devojčice koje imaju 20-tak godina, a koje su na estradi i koje su izbotoksirane, ne kažem da je ružno, ali je loše. Živimo u svetu filtera i ne shvatamo koliko je prirodna lepota cenjena i koliko je to nešto što imate sada prirodno. Lako će sutra kad ostare da se doteraju i srede, ali nema potrebe za preterivanje, ja ono što radim je mini bejbi botoks jednom godišnje s tim što čuvam mimiku, mogu da pomeram obrve, ne dozvoljavam da mi profesionalni fotografi uređuju slike i prave od mene ono što ja nisam, prosto ne želim da mi se desi da neko gleda moje profile na internetu, a kada me vide uživo kažu da ne ličim na sebe. Želim da kada me vide uživo kažu da sam lepša nego na slikama, a veruj mi da to doživljavam i da mi je jako drago zbog toga…