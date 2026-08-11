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Nakon što je Ana Nikolić rekla da Slobi Radanović šalje dokaze protiv njegove žene, javnost je počela da spekuliše o tome kakve ona fotografije poseduje i čime to preti Radanovićima.

Međutim, Jelena se nakon toga oglasila i svojim odgovorom stavila tačku na sve spekulacije.

- Jedino što imamo su ljubav, mir i sadašnji trenutak. Sve ostalo smo izmislili - napisala je ona u opisu objave.

1/5 Vidi galeriju Jelena Radanović Foto: Screenshot, Printscreen

Ana tvrdi da ima dokaze protiv Jelene

Ana Nikolić tvrdi da poseduje dokaze kojima može da uništi Jelenin brak, a ona je s druge strane podelila fotografije sa letovanja na kojima ona i Soba sa sinim poziraju na jahti.

- Jedino što imamo su ljubav, mir i sadašnji trenutak. Sve ostalo smo izmislili - napisala je ona u opisu objave.

Podsetimo, Ana Nikolić je rekla da će Slobi dati USB koji će sve promeniti.

- Znaš šta, kad bude Sloba dobio USB, ako on bude to prikazao, ja ću reći okej ja sam to njemu dala, a ja da utičem na nečiji brak, ne pada mi na pamet. Postoji sve, da daću mu lično i novinari to nikada neće dobiti što se mene tiče - poručila je Ana za Blic.

1/7 Vidi galeriju Pevačica zna kako da privuče pažnju Foto: Instagram, Printscreen/You Tube, Printscreen/Instagram

Preteće poruke upućene Jeleni

Ana Nikolić, podsetimo, zapretila je ženi Slobe Radanovića i poslala joj brutalne gladovne poruke.

Pevačica se razbesnela kada je u telefonu svog partnera Raleta videla Jelenine poruke, te je odlučila da joj se lično obrati. Redakcija Kurira došla je u posed poruka koje je, prema tvrdnjama našeg izvora, a već se uveliko šeruju i po Tiktoku nalogu.

- Budem li videla još jednu tvoju poruku poslatu Raletu jer ti si apsolutno nekopetentna da se baviš muzikom, a Rale više nema čepljenja i sve slike koje sam našla, zube i sve. Šta si ti? Lekari bez granica, alo - govorila je Ana.

07:07 Ana Nikolić preti Slobinoj Jeleni Izvor: Privatna arhiva

"Odseći ću ti jezik"

- Zamoliću te da obrišeš ovaj broj i da više nikada dok sam ja sa Raletom ne pošalješ nijednu poruku.

Najveći šok izazvao je deo u kojem se pominju ozbiljne pretnje:

Budeš li mu se obratila povodom ovoga odsećiću ti jezik, kunem ti se. Ku*etino raspala.

Rale stao na Jeleninu stranu

Podsetimo, nakon što je Ana Nikolićjavno iznela teške optužbe i uputila pretnje Jeleni Radanović, supruzi pevača Slobe Radanovića, zbog sumnje da je između nje i njenog partnera Raleta navodno postojalo nešto više od prijateljstva, sada se oglasio i Goran Ratković Rale.

- Evo već dva dana razmišljam šta da radim. S jedne strane su moji prijatelji, sigurno jedni od najvećih sa estrade. Sloba i Jelena su ljudi koje neizmerno volim i poštujem. S druge strane je žena koju volim najviše na svetu. Ako stanem na stranu Slobe i Jelene, ispada da sam izdao Anu. Ako stanem iza Ane, ispada da sam izdao prijatelje. Ipak, moram da stanem iza istine. Ana nije u pravu - poručio je Rale.

1/4 Vidi galeriju Goran Ratković Rale Foto: Kurir



On je zatim kategorički demantovao navode o bilo kakvom odnosu sa Jelenom koji bi prelazio granice prijateljstva.

- Nikada ništa između Jelene i mene nije bilo osim poštovanja i iskrenog prijateljstva koje se razvilo tokom saradnje sa Slobom - naveo je on.

- To što se dešava između Ane i mene treba da ostane u naša četiri zida. Nije u redu da u naš odnos uvlačimo treću stranu, u ovom slučaju potpuno nevine ljude. Ja im se javno izvinjavam i moram da razmislim kako da ovaj problem rešim, ako je to uopšte moguće - zaključio je Rale.

Sloba besan: Jelena ovo nije zaslužila

Pevač Sloba Radanović oglasio se nakon neprijatne situacije u kojoj se našla njegova supruga Jelena kada joj je pevačica Ana Nikolić slala preteće poruke. Pevač je priznao da je pobesneo kada je čuo šta je njegova koleginica uradila, pogotovo jer joj ovo kako kaže, nije prvi put.

Sloba Radanović je rekao da, iako je u tom trenutku pobesneo, nije ishitreno reagovao.