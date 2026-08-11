"Slomljena mi je jagodična kost"

- Upravo idem na policiju s hitne, uspela sam pobeći iz stana. Slomljena mi je jagodična kost. Zadnjih meseci ne trpim klasično psihičko i fizičko nasilje, već monstruozna dela rađena protivno mojoj volji. Od se**ualnog maltretiranja, udaraca itd. do još monstruoznijih stvari koje neću ovde pisati. Nažalost, nemam nikog, sama sam, nemam ni dokumente. Ja nemam OnlyF**ns ili neku sličnu stranicu da stavljam po***grafske videe i od toga zarađujem. Videi nisu samo postavljene protiv moje volje na besplatne po****rafske stranice, već sam bila i prisiljena snimati. Svako ko je pogledao te videe može zaključiti po mom ponašanju da sam primorana, a ako pojačate zvuk poslušajte što mu šapćem jer nisam smela pričati dok se snimalo ("ugasi to, boli me, ne iskorišćavaj me, imam modrice"). Sve su to dokazi koji će, nadam se, vredeti na sudu. Ja od toga nisam dobila ni 1 evro. Zadnja 4 meseca nemam ni ekstenzije koje sam uvek imala, ne posećujem frizere itd., već sam zatvorena u kavezu. Hrana mi je svedena na minimum. Vi zadnjih godinu dana ne gledate moj realni život nego isečke videa od prije godinu dana i puno više. Majka me zbog spomenutih snimaka blokirala i prekinula svaki odnos sa mnom, nisam joj ni uspela objasniti koja je pozadina priče, a ona videe verovatno nije ni videla nego je čula, jer u Splitu je očito bitno "ko šta priča". Jer da ih je videla, bilo bi joj jasno da se radi o sil..., ali ne krivim majku, shvatam da takve stvari stvaraju pritisak. Ona je uvek bila uz mene i hvala joj ma tome, neću nikad zaboraviti da mi je na kašiku davala supu dok sam bila u najgorem stadijumu alkoholizma kad nisam mogla ustati s kreveta. Jedna je majka. Moje dostojanstvo je uništeno, moj identitet i integritet - navela je Ava.