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Koncert Jelene Karleuše, koji je bio zakazan za 15. avgust u klubu Hacienda u Vodicama, kako su potvrdili ogranizatori, otkazan je. Tim povodom se oglasila Jelena Karleuša, koja nije krila razočaranje, ali ni stav prema celokupnoj situaciji.

- Kao neko ko dolazi iz zemlje u kojoj su svi dobrodošli, bez obzira na rasnu ili nacionalnu pripadnost, tužna sam što mi je onemogućeno da se družim sa svojom publikom. Meni jedan nastup manje ili više ne znači mnogo, ali mi je žao što sam žrtva nepravde i izvrtanja reči. Iskreno se nadam da će se situacija smiriti. Uvek ću biti na strani pevača koji slobodno nastupaju u Srbiji, jer je Srbija velikog srca - zemlja mira sa narodom koji prihvata sve širom otvorenih ruku. Ponosna sam što dolazim iz Srbije - poručila je Karleuša.

1/16 Vidi galeriju Jelena Karleuša na finalu Pinkovih Zvezda Foto: Marko Karović

Podsetimo, čelnici kluba Hacienda poklekli su pred pritiscima i odlučili da otkažu njen nastup. Pod izgovorom lažne brige za bezbednost, a zapravo pod naletom antisrpske histerije koja danima divlja u delu hrvatske javnosti, doneta je skandalozna odluka kojom se po ko zna koji put pokazalo da Srbi u takvom okruženju nemaju osnovna ljudska prava, a kamoli pravo na pesmu i zabavu.

Odluka kluba

Iz kluba su poručili da su odluku doneli jer su reakcije na najavu koncerta „daleko premašile okvire muzičkog događaja jednog privatnog kluba“. Posebno su istakli da im je bezbednost na prvom mestu.

„Nijedan izvođač i nijedan događaj nisu važniji od bezbednosti naših gostiju i zaposlenih“, navodi se u zvaničnoj objavi.

Iz Haciende su se zahvalili gostima na podršci i razumevanju i poručili da klub „ostaje mesto muzike, zabave i dobrog provoda“.

Reakcije gradonačelnika i javnosti

Otkazivanju koncerta prethodila je izjava vodičkog gradonačelnika Ante Cukrova, koji je poručio da smatra da je nastup neprimeren. On je naveo da pevačica nije dobrodošla zbog svojih ranijih javnih istupa.