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Jelena Tomašević govorila je da sa ćerkom ima otvoren odnos, ali da nikada nije smatrala da treba prema njoj da se ponaša kao da joj je drugarica.

Naime, Jelena je jednom prilikom tvrdila da bi volela da ima još dece, a kada je vaspitanje u pitanju, sa ćerkom ona i Ivan Bosiljčić, njen suprug, jednako učestvuju.

"Teško je danas biti roditelj"

- Nijedna mama ne može ćerki da bude najbolja drugarica, ali imamo lep odnos, poverava mi se, ali verujem da to nije sve, da svojim najboljim drugaricama priča tajne, a mama je tu da sasluša i kad je neki problem i da pomogne da nešto razreši - rekla je Jelena jednom prilikom za Blic, pa je dodala:

1/7 Vidi galeriju Jelena Tomašević Foto: Miloš Nadaždin, Privatna arhiva

- Teško je danas biti roditelj. Takvo je vreme, tehnologija i šta sve deca mogu da koriste neograničeno. Moramo imati uvid koliko su na telefonu, koje sajtove posećuju, koje društvene mreže posećuju.

"Umem da budem stroga kad treba"

- Zadovoljna sam što Nina provodi puno vremena napolju sa društvom. Puna sam ljubavi za ćerku, ali umem da budem stroga kad treba. Granice se postavljaju kad je dete malo. Nina je pokazala talenat za muziku, završava šesti razred Niže muzičke škole, igra u folkloru, peva u pevačkoj grupi, ima ispunjen život.

Ovako izgleda dom pevačice i glumca:

1/7 Vidi galeriju Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić Foto: Ana Paunković, Printscreen/Instagram

"Potrebno je mnogo truda"

Pevačica je jednom prilikom progovorila i o braku.

- Jedna mudra izreka kaže: "Ako želite da vas neko voli takve kakvi jeste, onda budite to što jeste." Mislim da je to osnovno u svakoj vezi, da nas neko zavoli s našim manama, isto kao i s vrlinama, jer je kasnije sve moguće "popraviti" kad ima ljubavi i volje. O onome "suprotnosti se privlače" treba dva puta razmisliti, jer je u praksi ipak bitno biti sličnih pogleda na život da bi se što manje kompromisa pravilo u braku.

1/9 Vidi galeriju Jelena Tomašević sa suprugom Foto: Ata imagas, Printscreen Kurir TV, Miloš Nadaždin

"Svaka porodica je univerzum za sebe"

- Svaka porodica je univerzum za sebe i mislim da nema opšteg saveta kojim bi svi mogli da se rukovode. Svako izmišlja svoju formulu stabilnosti porodice najbolje što zna. Ivan i ja nemamo fiksno radno vreme i često se dešava da smo danima neprestano s Ninom ili da vikendima svi zajedno putujemo kada ja imam koncert ili Ivan predstavu. To je različit princip života u odnosu na sve roditelje koji imaju određeno radno vreme i čija deca tačno znaju kad je tati i mami slobodan dan. Nina je prihvatila naš poslovni ritam, a kad odraste, moći će sama da izabere koji joj sistem više odgovara.