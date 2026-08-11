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Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, našla se na meti osude i negativnih komentara svojih pratilaca zbog najnovijeg video-snimka objavljenog na Tiktoku, u kojem se vidi gomila smeća u njenom luksuznom automobilu.

Sudeći prema snimcima, Zorannah ne mari previše za čistoću i urednost u svom vozilu, pa je ono zatrpano gomilom plastičnih flaša i otpada.

Zorannah Foto: Screenshot

Ipak, njen snimak izazvao je haos na mrežama, a u komentarima su svi bili zgroženi blogerkinom aljkavošću.

- "Ovo je nešto najodvratnije što sam skoro videla!", "Toliko je aljkava da je ovo strašno!", "Umesto što kupuje novu odeću, bolje da sredi haos u ovom automobilu!", "Njena kola su kao auto-otpad!", "Zorannah još malo neće moći da uđe u auto od svog ovog smeća!" - samo su neki od komentara na Iksu i Instagramu.

Podsetimo, ovo nije prvi put da je influenserka na udaru pratilaca zbog svoje aljkavosti, pa su je tako pre nekoliko godina napali jer je prodavala izgužvanu i prljavu duksericu, ali i uništenu obuću.

"Da li se duks opere i ispegla pre slanja ili se ovako prljav šalje?", "Ovo je skandal!", "Bože, koliko se blamira!", "Strašno!" bili su samo neki od komentara tim povodom.

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Kurir.rs

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 Zorannah:

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ŠTA IMA? Zorannah se našla na potjernici zbog neplaćenih kazni? Izvor: MONDO/Teodora Orlandić i Mirela Ljumić