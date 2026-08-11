"TOLIKO JE ALJKAVA, KOLA SU JOJ JE KAO AUTO-OTPAD" Zorannah snimkom razbeznela javnost, nastao haos na mrežama zbog praznih flaša (FOTO)
Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, našla se na meti osude i negativnih komentara svojih pratilaca zbog najnovijeg video-snimka objavljenog na Tiktoku, u kojem se vidi gomila smeća u njenom luksuznom automobilu.
Sudeći prema snimcima, Zorannah ne mari previše za čistoću i urednost u svom vozilu, pa je ono zatrpano gomilom plastičnih flaša i otpada.
Ipak, njen snimak izazvao je haos na mrežama, a u komentarima su svi bili zgroženi blogerkinom aljkavošću.
- "Ovo je nešto najodvratnije što sam skoro videla!", "Toliko je aljkava da je ovo strašno!", "Umesto što kupuje novu odeću, bolje da sredi haos u ovom automobilu!", "Njena kola su kao auto-otpad!", "Zorannah još malo neće moći da uđe u auto od svog ovog smeća!" - samo su neki od komentara na Iksu i Instagramu.
Podsetimo, ovo nije prvi put da je influenserka na udaru pratilaca zbog svoje aljkavosti, pa su je tako pre nekoliko godina napali jer je prodavala izgužvanu i prljavu duksericu, ali i uništenu obuću.
"Da li se duks opere i ispegla pre slanja ili se ovako prljav šalje?", "Ovo je skandal!", "Bože, koliko se blamira!", "Strašno!" bili su samo neki od komentara tim povodom.
Kurir.rs
Zorannah: