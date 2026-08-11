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Dok se još ne stišavaju reakcije nakon koncerata Dine Merlina na sarajevskom Koševu, u Kraljevu se podiže nova bura oko njegovog najavljenog nastupa. Na internetu je pokrenuta peticija kojom se traži zabrana koncerta popularnog pevača, zakazanog za septembar na Sportskom aerodromu u Kraljevu.

Peticija pod nazivom „Da se Dinu Merlinu zabrani koncert u Kraljevu“ pojavila se na sajtu Peticije.online, a broj potpisa počeo je veoma brzo da raste. Prema trenutno dostupnim podacima, peticiju je potpisalo 3.357 ljudi.

U tekstu peticije navodi se protivljenje Merlinovom nastupu u Srbiji, uz pozivanje na njegove ranije izjave o Srbima koje su godinama predmet polemika u javnosti.

Ovakva onlajn peticija naravno nema pravnu snagu niti predstavlja odluku državnih organa.

Transparent na mostu

Na Instagrma stranici kraljevo.press objavljen je transaprent na kojem je poslata poruka bosanskohercegovačkom da "neće pevati". 

- U Kraljevu je osvanuo transparent sa natpisom Nećeš pevati koji su svi povezali sa organizacijom koncerta Dina Merlina u Kraljevu koji je izazvao veliku pažnju. Nešto oko 9 sati, prema navodima boračkih udruženja, NN lice skinulo je transparent - piše između ostalog uz fotografiju.  

Boračko udruženje traži otkazivanje koncerta

Protiv Merlinovog nastupa u Kraljevu već se ranije oglasilo Udruženje ratnih vojnih invalida Kraljevo.

Predsednik Udruženja Vojislav Vukašinović pozvao je druga boračka udruženja, patriotske organizacije i građane da podrže zahtev da koncert ne bude održan. Kako je preneo Kurir, iz ovog udruženja smatraju da bi održavanje koncerta predstavljalo poniženje srpskih žrtava ratova na prostoru bivše Jugoslavije.

Vukašinović je poručio da se protivljenje ne odnosi na građane koji slušaju Merlinovu muziku ili žele da prisustvuju koncertu, već na samog pevača, njegove ranije izjave, nastupe i stavove. Udruženje je organizatorima postavilo i pitanje da li su prilikom donošenja odluke o održavanju koncerta imali u vidu ratne žrtve i građane koji su tokom devedesetih godina u Kraljevu pronašli utočište nakon progona sa svojih ognjišta.

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