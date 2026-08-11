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Vođa i gitarista legendarnog benda Bijelo dugme, Goran Bregović, izgradio je impresivnu karijeru i postao jedno od najprepoznatljivijih imena regionalne muzičke scene.

Dva sveta različita

Ipak, dok je on godinama pod svetlima pozornice, njegov mlađi brat Predrag Bregović izabrao je potpuno drugačiji, mirniji put.

Nakon razvoda roditelja, Goran je s majkom ostao u Sarajevu, dok se Predrag s ocem Franjom preselio u Livno. Po punoletstvu se vratio u Sarajevo i upisao fakultet, ali nikada nije pokazivao želju za medijskom pažnjom.

O Breginom bratu javnost je najviše saznala upravo od slavnog muzičara, koji je jednom prilikom govorio o sličnostima s ocem. Istakao je da je fizički nalik njemu i da su obojica marljivi. Predrag je, kako kaže, povukao na majčinu stranu – visok, markantan i posvećen prirodi.

1/5 Vidi galeriju Brat Gorana Bregovića Foto: Dragan Kadić

Najviše vremena provodi u Beški, sremačkom mestu na obali Dunava, gde neguje vinograd i proizvodi vino i rakiju koje rado deli s drugima.

Porodica

Porodična priča Bregovića ima i druge važne detalje. Goranov otac Franjo kasnije je u Splitu zasnovao novu porodicu i dobio ćerku Dajanu.

Bregina polusestra Dajana Bregović Marić preminula je iznenada u 61. godini, a koliko je bila vezana za prezime Bregović govori činjenica da je jednom sinu dala upravo to prezime, jer njena braća nemaju muške potomke.

Kralj nekretnina

Goran Bregović novac od svoje vanserijske karijere ulagao je pametno u nekretnine, a danas se može pohvaliti značajnim bogatstvom.Naime, Goran Bregović na svoje ime ima preko 30 kuća, vila, stanova i garsonjera koje sve ukupno vrede preko 35 miliona evra, prenosili su domaći mediji. Jedna od njih je i vila na Senjaku, koju izdaje.

1/5 Vidi galeriju Goran Bregović Foto: Eva Dukić, FULVIO BRUNO

Ima više od 30 nekretnina

Podsetimo, muzičar je u Zagrebu 2005. godine pazario zgradu od 550 kvadrata. Svaka vila Gorana Bregovića procenjena je na barem milion evra. Na Jahorini ima nekretninu od 450 kvadrata, u Perastu dve kuće i starački dom, u koji je uložio nešto više od milion evra, zatim vile u Parizu, Istanbulu… Bregović je i sam jednom prilikom priznao zbog čega je opterećen time da ima što više stanova, kuća i poslovnih prostora.

1/5 Vidi galeriju Javne ličnosti često novac ulažu u kupovinu kuća i stanova, a u tome definitivno prednjači Goran Bregović, koji je donedavno imao 32 nekretnine. Foto: Zorana Jevtić, Printscreen/Booking.com, ATA images, Milos Tesic/ATAImages

Strah od siromaštva

- Celog života imam strah od siromaštva. Nije to kao kod nas, kad si na ulici, nemate tetku da odete na ručak, nemate ujaka da pozajmite novac. Rat je, i u ratu ste u jednom danu izgubili sve što ste imali. Dugo me je držao strah od siromaštva. Ako pogledamo unazad, ja sam zbog tog straha kupovao previše stvari. Pre rata imao sam kuće, stanove, brodove, automobile. To je sirotinja koja od straha kupuje. Sada više ne brinem o sebi, imam decu, pa isti taj strah imam i za njih - rekao je svojevremeno za "Story" nekadašnji roker.

Kurir/Najportal