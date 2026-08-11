Slušaj vest

Slobodan Radanović još jednom je pokazao da njegove reči nisu samo prazna priča. Poznato je da često istice koliko voli, poštuje i ceni srpski narod na Kosovu i Metohiji, a svoju podršku mnogo puta je dokazao konkretnim delima.

Ovoga puta, Radanović je odlucio da pomogne porodicama sa područja Gazivoda kojima su kuće porušene i koje se nalaze u veoma teškoj životnoj situaciji. Kako saznajemo, pevač je uplatio 2.000 evra pomoci, želeći da makar malo olakša svakodnevicu ljudima koji su ostali bez krova nad glavom.

Podržava svoj narod

Slobodan nikada nije krio emocije prema Kosovu i Metohiji. Na nastupima, u intervjuima i kroz objave na društvenim mrežama često govori o važnosti očuvanja našeg naroda i pružanja podrške onima koji žive u teškim okolnostima. Upravo zbog toga ovaj njegov gest nije iznenadio one koji prate njegov rad i humanitarne aktivnosti.

Voli da pomogne

1/5 Vidi galeriju Pevač ima veliko srce Foto: Ana Paunković, Kurir Televizija, ATA images



Vest o donaciji brzo se proširila medu njegovim fanovima, koji su pevača zasuli porukama podrške i zahvalnosti. Mnogi su istakli da je posebno važno kada javne ličnosti svoj uticaj koriste kako bi skrenule pažnju na probleme ljudi kojima je pomoć najpotrebnija.Radanović se do sada više puta uključivao u humanitarne akcije, ali o tome retko govori javno. Ljudi iz njegovog okruženja tvrde da često pomaže tiho, bez velike medijske pompe, smatrajući da je suština u samom činu pomoci, a ne u publicitetu.

Izdvoji koliko može



Porodice sa Gazivoda trenutno prolaze kroz težak period, a svaka pomoć im je dragocena. Slobodanovih 2.000 evra predstavlja znaćajnu podršku za obnovu i saniranje štete, ali i poruku da nisu zaboravljeni.Ovaj potez još jednom potvrduje zbog čega mnogi Radanovića ne doživljavaju samo kao uspešnog pevača, već i kao čoveka koji pokazuje solidarnost kada je najpotrebnije. Ovim povodom kontaktirali smo pevača koji je potvrdio da je učestvovao u pomoći sunarodnicima.