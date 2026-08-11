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Dražen Šolc (65) iz Zagreba, nekadašnji bubnjar brojnih hrvatskih rok grupa, poput Fila, Prljavog kazališta i Parnog valjka, moraće da provede naredne četiri i po godine iza zatvorskih rešetaka jer je pre devet godina iz nehata izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo pešak Vjeran Dasović, a potom pobegao sa mesta nesreće, ne pruživši pomoć povređenom.

Tri dana kasnije, žrtva je u bolnici podlegla zadobijenim povredama.

To je pravosnažna odluka Visokog krivičnog suda Republike Hrvatske, koji je pooštrio prvobitnu jedinstvenu kaznu od tri godine zatvora, koju mu je krajem novembra 2023. izrekao Županijski sud u Zagrebu.

Podsetimo, Šolc je dva puta nepravosnažno osuđen zbog nesreće koju je izazvao 2017. godine u Ilici u Zagrebu, kada je na pešačkom prelazu oborio pešaka, a zatim se udaljio sa mesta događaja.

Prvom presudom utvrđeno je da je vozio pod dejstvom alkohola i narkotika, zbog čega je osuđen na četiri i po godine zatvora. Tada mu je izrečena i zabrana upravljanja vozilom u trajanju od pet godina.

1/6 Vidi galeriju Dražen Šulc Foto: Printscreen/Youtube

Tražio ukidanje presude

Međutim, na ponovljenom suđenju iz optužnice su uklonjeni navodi o alkoholu i drogi, pa je kazna smanjena na tri godine zatvora.

Šolc se potom žalio, tražeći ukidanje presude i novo suđenje, oslobađanje od odgovornosti ili blažu kaznu. Kao jedan od argumenata naveo je i činjenicu da više ne nastupa u bendovima.

Visoki krivični sud odbio je sve njegove navode, ali je prihvatio žalbu Državnog tužilaštva koja se odnosila na visinu kazne i meru zabrane vožnje.

Sud je zaključio da postoji opasnost da bi Šolc mogao ponovo da ugrozi bezbednost saobraćaja, jer je grubo prekršio saobraćajne propise izazvavši nesreću na obeleženom pešačkom prelazu, koja je imala najtežu moguću posledicu.

Zbog toga mu je, pored zatvorske kazne od četiri i po godine, izrečena i zabrana upravljanja motornim vozilima u trajanju od dve godine nakon odsluženja kazne.

U obrazloženju presude navodi se da je Šolc napustio mesto nesreće bez pružanja pomoći povređenom, čime je pokazao potpunu bezobzirnost, kao i nedostatak humanosti i pijeteta prema žrtvi.

Policija ga je pronašla osam sati nakon nesreće. Prema navodima iz presude Visokog krivičnog suda, nije se sam prijavio policiji, kako je tvrdio, već je pokušao da pobegne.