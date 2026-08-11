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Nataša Gluhović, partnerka muzičke zvezde Hasana Dudića, napravila je pravu pometnju pre dva dana u Centru za socijalni rad na Čukarici.Prema rečima izvora koji se zatekao na licu mesta, pevačica je u zgradu ušla vidno uznemirena, besna i neraspoložena, a potom je insistirala da odmah razgovara sa zaposlenima u toj ustanovi.

Problemi

„Prepoznao sam ovu ženu jer sam je mnogo puta viđao u medijima. Došla je u Centar posle mene. Nije imala strpljenja, delovala je veoma nervozno i ljutito. Tražila je razgovor sa radnicima i insistirala na tome. Videlo se da joj nije dobro i da prolazi kroz težak period. Ne znam pozadinu problema koji ima, ali ovako može da reaguje samo osoba koja se nalazi u ozbiljnoj životnoj situaciji. Više puta je pominjala medije i tada sam posebno obratio pažnju“, rekao je naš sagovornik.

Drže se zajedno

1/5 Vidi galeriju U dobru i zlu zajedno Foto: Printscren Instagram

Kontaktirali smo Natašu Gluhović, koja nije negirala da je do incidenta došlo, već je otvoreno govorila o problemima kroz koje prolazi.

-Sve što su vam rekli, a ne ulazim u to ko vam je rekao, tačno je. Ja inače radim u centru za ljudska prava i pomažem ljudima. Istina je da prolazim kroz veoma težak period. Moj sin se razvodi i ima ozbiljne probleme, a ja pokušavam da tu situaciju rešim na najbolji mogući način“, rekla je Gluhovićeva za Kurir.

Drčna

Ona je potom objasnila zbog čega je reagovala burno:

-Postoje ljudi sa kojima, nažalost, ne možete civilizovano da razgovarate. Upravo je to razlog zbog kog sam bila ljuta, povređena i besna. Ne mešam se u tuđe poslove, ali u svoj život se i te kako mešam i neću stati.“