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Hrvatska pevačica Maja Šuput najbogatija je javna ličnost na Balkanu.

Osim uspešne pevačke karijere, Maja ima i privatan biznis od kog odlično zarađuje.

"Ne pada mi na pamet da glumim domaćicu"

Pevačica je sada u jednom intervju upravo pričala o svom nasledniku, pa je sve šokirala informacijom da njen sin ne zna kako izgleda pegla za veš, usisivač, a ni mikser.

- Ja sam veš mašinu kupila tek u trudnoći. Do tad sam to odbijala... Fuj! Kućni poslovi.. Mislim nemam problem s tim, ali ja naprosto radim ko konj i ne pada mi na pamet da kući još glumim domaćicu. Ne moram, neću, tačka! Ja da vidim peglu ja bih se smrzla. Ja ne znam šta je to. Pre neki dan je moje dete otišlo u goste i prvi put videlo mikser. Ja ne kuvam, ne peglam - govorila je Maja i dodala:

1/10 Vidi galeriju Maja Šuput danas Foto: Printscreen/Instagram, Pritnscreen/Instagram

"Ni minut slobodnog vremena ne provodim da bih nešto radila"

- Kod mene sve izgleda kao apoteka mi imamo gospođu koja se tim bavi. Može se jesti s poda. Ali kad sam se porodila nisam imala nikakvu pomoć, sve smo radili sami. Meni je super što mi je ovakvo radno vreme. Ja kad dođem kući ja ne moram ništa da radim. Samo se igram s detetom. Ručak je spreman, stvati opeglane, sve je čisto. Ja nijednu minutu svog slobodnog vremena ne provodim da bih nešto radila. Posvećena sam samo svom detetu - rekla je Maja Šuput u emisiji "Mame kod Lane".

Nakon raskida uživa punim plućima

Maja je nedavno raskinula vezu sa 19 godina mlađim partnerom i pokazala kako uživa za sve pare.

1/9 Vidi galeriju Maja Šuput Foto: Printscreen/Instagam

Maja je pozirala u belom kupaćem kostimu dok je oko stomaka imala lančić, a ljudi nisu mogli da veruju kako pevačica izgleda u petoj deceniji.