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Mnoge žene nakon porođaja maštaju o tome da se što pre vrate u staru formu, ali put do željene linije često nije ni lak ni brz. Promene kroz koje telo prolazi tokom trudnoće zahtevaju vreme, strpljenje i oporavak, zbog čega se svaka žena suočava sa sopstvenim izazovima kada poželi da ponovo obuče omiljene stvari i oseća se kao pre trudnoće.

Živi brzo i hrani se lako

Po svemu sudeći, Anastasiji Gudelj je to pošlo za rukom mnogo brže nego što su mnogi očekivali. Samo mesec dana nakon porođaja, pevačica je na društvenim mrežama objavila snimak iz Sevilje, grada u kojem živi sa suprugom Nemanjom Gudeljom, i pokazala da izgleda vitko, negovano i odmorno.

Na snimku se vidi kako Anastasija lagano šeta ulicama sunčane Andaluzije, uživajući u poslepodnevnoj atmosferi grada. Nosila je usku, elegantnu belu kombinaciju koja je istakla njen struk i vitku liniju, pa su pratioci odmah primetili da je pevačica veoma brzo vratila figuru po kojoj je prepoznatljiva. Posebnu pažnju privuklo je to što je delovala potpuno opušteno i zadovoljno. Bez previše šminke i bez potrebe za glamuroznim poziranjem, Anastasija je jednostavno pokazala trenutak iz svakodnevnog života, a upravo ta prirodnost izazvala je lavinu pozitivnih reakcija.

00:04 Anastasija posle porođaja vratila figuru Izvor: Instagram

Poznato je da Anastasija vodi računa o ishrani i fizičkoj aktivnosti, a život u Sevilji joj očigledno prija. Česte šetnje, mediteranski način života i mirna porodična atmosfera verovatno su doprineli tome da se oseća dobro i da tako brzo povrati samopouzdanje nakon porođaja.

Odgovorna

Ipak, njen izgled nije izazvao samo komentare o figuri, već i o tome koliko zrači pozitivnom energijom. Na snimku je sve vreme nasmejana, dok u pozadini dominiraju prepoznatljive ulice Sevilje, što je dodatno doprinelo utisku da uživa u svakom trenutku novog životnog poglavlja.

1/5 Vidi galeriju Pevačica vodi računa o sebi Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram