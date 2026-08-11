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Jelena Karleušadala je intervju telefonskim putem za hrvatski RTL nakon vesti da joj je otkazan nastup u klubu u Vodicama, gde je trebalo da nastupi 15. avgusta. Nakon potvrde organizatora da nastup ipak neće biti održan, muzička zvezda je za ovaj hrvatski medij istakla da je razočarana zbog cele situacije, ali i da je očekivala da će se ovo desiti.

Intervju koji je emitovan u Dnevniku "RTL Danas" prenosimo u celosti.

Foto: - / Huber images / Profimedia, Nemanja Nikolić

Klub je službeno otkazao vaš koncert u Vodicama. Jeste li očekivali takvu odluku i kako je komentarišete?

- Eto, to sam mislila da će se dogoditi i nisam iznenađena. To sam i pretpostavljala. Ono što ja vama mogu reći kao novinarki, a i kao čoveku, je da se nijedan koncert ili nastup hrvatskog pevača u Srbiji neće nikada otkazati. Eto da znate. Toliko. Toliko sam uticajna da to mogu da kažem. Za ovo sam očekivala da će se dogoditi.

Šta mislite da je razlog otkazivanja? Jesu li presudile vaše ranije izjave, s obzirom na to da gradonačelnik Vodica kaže da su svi drugi izvođači dobrodošli, a vi niste?

- Žao mi je zbog toga jer ja nikad u životu nisam rekla reč protiv hrvatskog naroda, niti ću. To je baš jedna velika manipulacija i izvrtanje mojih reči, vađenje iz konteksta. Ja sam imala političke izjave, a ne izjave protiv jednog naroda, bilo kojeg naroda, pa tako ni hrvatskog. Žao mi je, to sam i očekivala i nadam se da se vidimo kada prođe sve to ludilo i ta mržnja. A opet kažem, sve hrvatski kolege ovde su dobrodošle i to ja kao pevačica mogu da garantujem.

Vezano uz tragediju s nadstrešnicom u Novom Sadu, rekli da želite da se isto dogodi Hrvatima?

- Nisam. Da vam kažem, nije fer da me to pitate zato što ja nikad tako nisam rekla. To je izvađeno iz konteksta. Ja sam pričala o tome, o uplitanju hrvatskih javnih ličnosti, medija i političara u jednu jako tešku političku situaciju u Srbiji, gdje sam rekla da bih volela da vidim kako bi to bilo da se u Hrvatskoj nešto tako dogodi, koliko bi bilo ružno. Ne pušta se nastavak moje izjave u kojem ja govorim koliko je to strašno i koliko je ružno i koliko se, prosto, ne treba mešati u unutrašnje stvari druge države i radovati se tuđoj nesreći. To je bio nastavak moje izjave koji je isečen, ali dobro.

Ja nisam očekivala ništa drugo od ovog otkazivanja, iskreno da kažem. Tako da, još jednom ću ponoviti, sve je izmanipulisano. Te izjave, ti skrinšotovi koje ja nikada nisam napisala i tako dalje. Mogu isto tako da vam pokažem i pošaljem mnogo, mnogo mojih izjava i skrinšotova gde ja prva reagujem na potrese u Hrvatskoj i poplave. I kada su vaši sportisti u pitanju, kada se takmiče, uvek sam navijala za vas i tako dalje, ali to se nikad nigde nije objavilo. Objavljuju se ovakve montirane stvari, izvađene iz konteksta. Meni je baš žao zato što su ovome kumovali najviše mediji. Žao mi je zbog toga.

Prosto, muzika i politika nemaju veze jedno s drugim. Niti bih ja dolazila u Hrvatsku da pričam o politici jer sam ja jedna bezopasna žena u malom kostimu koja peva, peva vesele pesmice i nisam opasna. Nisam pretnja. Previše mi dajete značaja. Ali, eto, ja imam svoje politicke stavove. Ja podržavam i svoju zemlju i svog predsednika, ali nikada, nikada nisam rekla bilo što protiv hrvatskog naroda. I to molim vas objavite. To je sve što imam da kažem. Meni jedan nastup manje ili više ne znači ništa.

Foto: Printskrin Instagram

I eto, to je to. žao mi je i pozdrav svima vama i hrvatskom narodu. Meni je to šokantno, dajete mi previše na značaju, a ja sam samo pevačica. Žao mi je i mislim da je ovo velika nepravda prema meni. Kažem, ja sam komentarisala političke situacije. Nikada narod. Ja sam uvek prva stajala uz vaš narod i to mogu da vam pošaljem i skrinšotove. Srećom, imam veliku publiku i divnu publiku. Svaki put kad sam pevala u Hrvatskoj sam dočekana divno od divnih ljudi. Ja nisam imala priliku sve ovo vrime da se obratim jer su mi bile ugašene i društvene mreže i sve. Ja sam napadnuta i od strane tih organizovanih napada.

Ali eto, hvala vam što ste se vi javili, barem nešto da kažem. Pa ako hoćete, prenesite barem neke moje reči. Pozdravite mi divan hrvatski narod koga ja volim, kao i svaki drugi narod i eto vam, možda se jednog dana ponovo vidimo.

1/16 Vidi galeriju Jelena Karleuša na finalu Pinkovih Zvezda Foto: Marko Karović

Kurir.rs

JK: