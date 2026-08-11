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Regionalna muzička zvezda Milica Pavlović danas slavi 35. rođendan, a umesto velike proslave i glamurozne žurke, odlučila je da svoj poseban dan provede u Hrvatskoj, tačnije u gradu Cavtat koji je poznat po luksuznim hotelima i po tome što je proglašen za najlepše primorsko mesto u Evropi za 2026. godinu od strane magazina Forbes.

Kako saznajemo, Milica je nakon uspešnog nastupa u Dubrovniku, o kojem se i dalje priča, rešila da nekoliko dana provede na moru i maksimalno se relaksira od brojnih gostovanja koje je imala nakon izlaska njenog šestog albuma - "Caka".

- Želela je da priušti sebi malo odmora, s obzirom na to da od izlaska albuma nije imala nijedan slobodan vikend, a bila je angažovana i tokom nedelje. Posle uspešne press konferencije za medije povodom izlaska albuma, kao i megalomanske žurke koju je organizovala za svoje fanove, Milica je odlučila da rođendan dočeka u krugu prijatelja u Hrvatskoj, a izbor je pao na grad Cavtat koji je poznat po nestvarnoj prirodi, kao i činjenici da brojni milioneri u njemu imaju luksuzne vile - otkrio nam je izvor i dodao:

1/5 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Nikola Radišić

- Koliko znam, reakcije na novi album su sjajne u šta se uverila i sada u Hrvatskoj. Ljudi je na ulici zaustavljaju kako bi pohvalili ceo projekat i da se fotografišu sa njom i Ru. Baš smo se jutros čuli i ispričala mi je da je od osoblja hotela u kojem je smeštena dobila iznenađenje za rođendan što je posebno ganulo. Sve ovo je najbolja potvrda da je sav trud koji je uložila u novi album zaista vredan. Zato je sada želela da na nekoliko dana uspori, uživa i napuni baterije.

Pop pevačica je svojim pratiocima na društvenim mrežama pokazala delić rođendanske atmosfere.

Duvala svećicu u krevetu

Na fotografijama Milica pozira sa krunom na glavi, dok joj je društvo pravi njena pudla Ru koja je postala pevačicin najverniji saputnik.

Fotografije iz spavaće sobe zapalile su društvene mreže, a posebnu pažnju privukla je ona na kojoj se vidi parče kolača koje je slavljenica bez previše ceremonije uzela rukama.

U drugom trenutku, Milica duva svećicu, dok zajedno sa Ru posmatra raskošan buket cveća koji je stigao kao rođendansko iznenađenje. I dok se mnogi već pitaju od koga je buket, one druge zanima ko se našao iza foto-objektiva u njenoj spavaćoj sobi.

- Malo starija, više zahvalnija - napisala je regionalna pop zvezda u opisu svog posta na Instagram nalogu koji prati skoro 900.000 ljudi.