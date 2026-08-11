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Nikolina Kovačević je srpska influenserka koja je otvoreno govorila o promeni pola, procesu, ali i osudi okoline.

Aktivna je na društvenim mrežama, te često objavljuje trenutke iz privatnog života.

Vreli kadrovi

Nikolina je sada iznenadila pratioce vrelim kadrovima sa plaže, ali i ispod tuša.

Foto: Printscreen

Kovačevićeva je pokazala izvajano telo i izazvala mnoštvo komentara.

"Prelepa si", "Udaj se za mene", "Baš si zgodna", "Savršena si zaista" i mnogi drugi.

"Rodila sam se kao muškarac"

Influenserka Nikolina Kovačevićrođena je kao Njegoš, a o promeni pola odlučila je da otvoreno govori tek nedavno, dve godine nakon operacije.

Nikolina je ispričala kroz šta je sve prošla i kako se privikla na novo telo.

- U decembru će biti tačno dve godine od kako sam hirurški promenila pol. Rodila sam se kao muškarac, u pogrešnom telu. Samim tim, ova operacija mi je bila jako potrebna da bih ja bila srećna - rekla je ona i priznala da nije imala nikakvih komplikacija tokom operacije i to joj je posebno važno.

1/7 Vidi galeriju Nikolina Kovačević kao muškarac Foto: Printscreen

- Hvala Bogu nisam imala nikakvih komplikacija, kod mene je sve bilo u najboljem redu. Oporavak je u mom slučaju trajao kratko. Već 15. dan nakon operacije sam bila u kafani. Inače mesec dana treba da normalno funkcionišete, šest meseci treba da počnete da živite normalno i da prihvatite svoj polni organ. Da naučite kako sa njim, jer je to nova stvar na vašem telu i novi su osećaji. Sve je drugačije. Trebalo mi je pola godine da se naviknem skroz, a nakon godinu dana sam se potpuno oporavila - iskreno je rekla Nikolina.

1/9 Vidi galeriju Nikolina Kovačević Foto: Printscreen

Zona intime kao zločin

- Posle operacije je sve izgledalo ružno u zoni intime, kao da se desio neki zločin. Posle godinu dana je sve došlo na svoje. Išla sam i dva puta dnevno na diletaciju, proširivanje kanala jer nije prirodno tu postojao. Kasnije je to bilo sve ređe, a kako se brzo skupi isto tako se brzo i raširi. Hvala Bogu, sve mi je to isto odlično prošlo - objasnila je ona bez zadrške.