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Poslednjih nekoliko dana u hrvatskoj javnosti jedna od glavnih tema bila je da li će Jelena Karleuša održati svoj najavljeni nastup u klubu u Vodicama ili će on biti otkazan.

Posle nekoliko napetih dana konačno je donesena odluka da se nastup ipak otkaže, a kao glavni razlog naveli su da Jelena kontinuirano vređa hrvatski narod. Pojedinci na društvenim mrežama, ali i brojni mediji iz susedstva, pisali su i govorili u negativnom svetlu o Karleuši, pa su otišli toliko daleko da su izmislili njenu navodnu izjavu da Hrvatima želi da im padne nadstrešnica kao u Novom Sadu, što ona nikada nije rekla, već su njene reči izvlačene iz konteksta kako bi se stvorio pogrešan utisak.

Očekivala ovakav ishod

Foto: xbrchx/Shutterstock, Damir Dervišagić

Koliko je pitanje održavanja Jeleninog koncerta bila tema broj jedan od nacionalne važnosti u Hrvatskoj, svedoči i činjenica da su prilozi o njoj bile glavne teme u dnevnicima na njihovim televizijama kao što su Nova TV i RTL. Oni su u svojim prilozima navodili da se hrvatski branitelji i gradonačelnik Vodica Ante Cukrov oštro protive Jeleninom dolasku u ovo mesto. Prvi čovek Vodica je i održao sastanak s menadžmentom kluba u kom je ona trebala da peva, nakon čega je nastup otkazan.

Foto: Makarska, Hrvatsko Primorje

- Eto, to sam mislila da će se dogoditi i nisam iznenađena. To sam i pretpostavljala. Ono što ja vama mogu reći kao novinarki, a i kao čoveku, jeste da se nijedan koncert ili nastup hrvatskog pevača u Srbiji neće nikada otkazati. Eto da znate. Toliko. Toliko sam uticajna da to mogu da kažem. Za ovo sam očekivala da će se dogoditi. Žao mi je zbog toga jer ja nikad u životu nisam rekla reč protiv hrvatskog naroda, niti ću. To je baš jedna velika manipulacija i izvrtanje mojih reči, vađenje iz konteksta. Ja sam imala političke izjave, a ne izjave protiv jednog naroda, bilo kojeg naroda, pa tako ni hrvatskog. Žao mi je, to sam i očekivala i nadam se da se vidimo kada prođe sve to ludilo i ta mržnja - rekla je JK, a na konstataciju novinarke Ružice Đukić da je izjavila da "Hrvatima želi da im padne nadstrešnica kao u Novom Sadu", pevačica je odgovorila:

- Nisam. Da vam kažem, nije fer da me to pitate zato što ja nikad tako nisam rekla. To je izvađeno iz konteksta. Ja sam pričala o tome, o uplitanju hrvatskih javnih ličnosti, medija i političara u jednu jako tešku političku situaciju u Srbiji, gde sam rekla da bih volela da vidim kako bi to bilo da se u Hrvatskoj nešto tako dogodi, koliko bi bilo ružno. Ne pušta se nastavak moje izjave u kom ja govorim koliko je to strašno i koliko je ružno i koliko se, prosto, ne treba mešati u unutrašnje stvari druge države i radovati se tuđoj nesreći. To je bio nastavak moje izjave koji je isečen, ali dobro... Ja nisam očekivala ništa drugo od ovog otkazivanja, iskreno da kažem - rekla je Karleuša za RTL.

Dugačak spisak

1/8 Vidi galeriju Estrada Foto: Privatna arhiva, Kurir, Promo/Marko Arsić

Otkazivanje koncerta JK u Hrvatskoj samo je jedan u nizu za poslednjih nekoliko godina, jer se takva situacije desila i mnogim drugim pevačima iz Srbije, a među njima su Bajaga i Instruktori (Karlovac 2018), Riblja čorba (Pula 2010), Željko Joksimović (Opatija 2020), Jelena Karleuša (Barbarinac 2023), Aca Lukas (Barbarinac 2023), Ana Bekuta (Pula 2023), Dragan Kojić Keba (Pula 2023), Duško Kuliš (Pula 2023), Bajaga (Solin 2025), Goga Sekulić (Benkovac 2023), Saša Kovačević (Bibinje 2023), Zorana Mićanović (Pula 2023)... Svi oni su se našli na meti pojedinih građana određenih mesta, kao i tzv. hrvatskih branitelja, koji su protiv njih javno ustajali i pisali peticije, da bi im na kraju nastupi bili otkazani.

Kao izgovori za ovakve odluke najčešće su se pozivali na činjenicu da ne žele "cajke" u svojoj zemlji i da su krenuli u otvoreni rat prema izvođačima ove popularne vrste muzike, iako su Lepa Brena, Aleksandra Prijović, Saša Matić, ali i mnogi drugi godinama punili najveće koncertne prostore u Hrvatskoj, pa i famoznu zagrebačku Arenu.

Foto: Petar Aleksić, Shutterstock

Kurir.rs

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