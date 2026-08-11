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Goga Sekulić ovih dana ne prestaje da intrigira javnost, a ovog puta povod za brojna pitanja bio je jedan naizgled sasvim običan snimak koji je objavila na Instagramu.

Pevačica je podelila video iz automobila, a posebnu pažnju privukao je muškarac koji je sedeo za volanom. U kadru se vidi i skupoceni „audi“, dok je Goga bila na mestu suvozača. Njeni pratioci odmah su počeli da se pitaju ko je zgodni muškarac koji joj pravi društvo tokom vožnje.

Komentari su se brzo nizali, a mnoge je zanimalo da li je reč o prijatelju, saradniku ili nekome ko za Gogu ima mnogo važniju ulogu. Pevačica, međutim, nije otkrila njegov identitet, pa je misterija ostala bez odgovora.

00:44 Ko je momak koji vozi Gogu u besnoj mašini? Izvor: Privatna arhiva

Gust raspored

Zanimljivo je da je Goga upravo prethodnog vikenda imala veoma gust raspored. U petak je nastupala u Bosni i Hercegovini, a već naredne večeri čekao ju je novi nastup u Mladenovcu. Njena letnja agenda je, po svemu sudeći, ispunjena do poslednjeg mesta, budući da ovog leta gotovo da nema slobodan dan.

Sekulićeva je tokom prethodnog vikenda održala i veliki nastup u regionu, gde je pred brojnom publikom napravila pravi spektakl. Na nastupu u mestu Dicmo u Hrvatskoj okupilo se oko 5.000 ljudi, a publika je njene pesme pevala u glas.

Goga tako iz vikenda u vikend putuje od nastupa do nastupa, a njene objave sa putovanja često privlače pažnju pratilaca. Ipak, ovog puta nije u prvom planu bila njena muzika, već muškarac koji se našao za volanom skupocenog „audija“.