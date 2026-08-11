Slušaj vest

Branka Lazić pre tačno pet meseci ostala je bez svog drugog sina Dragana Lazića, koji je život izgubio u teškoj saobraćajnoj nesreći. Bol za njenim sinom ne prolazi ni nakon pet meseci, a i nemoguće je da takav bol i tuga prođu.

Branka se dugo nije oglašavala na društvenim mrežama, ali se danas oglasila tužnom objavom. Na slici se nalazi pokojni Dragan, sa osmehom na licu, a Branka je napisala:

- Onog dana kada su se tvoje oči zatvorile, moje su izgubile sjaj. Danas 5 meseci. - napisala je Branka.

Foto: Printscrean

Darko Lazić o kobnom danu

Pevač Darko Lazić, koji se tada sa tugom prisetio poslednjih trenutaka koje je proveo sa voljenim bratom pre stravične nesreće.

"Juče je bio mnogo lep dan! Smejali smo se, brat me je non-stop ljubio. Rekao mi je: 'brate, volim što se ovako družimo'. Stali smo i do manastira. Nije skidao osmeh sa lica," izustio je Darko.

Kako je pevač objasnio, on je prvi otišao, dok je Dragan krenuo kasnije sa njihovim drugarima. Kada je video da ih nema, postalo mu je čudno, a onda je usledio poziv koji mu je zauvek promenio život. "Drug me pozvao i jedva je izgovorio to što se desilo... Ne mogu, verujte mi, srce će mi pući," rekao je Darko prisećajući se najtežeg trenutka.

Podsetimo, do kobne saobraćajne nesreće došlo je kada je motocikl kojim je upravljao Dragan udario u zadnji desni deo automobila čiji je vozač V. K. (62) započeo skretanje ulevo ka Šabačkom putu. Iako je hitno prevezen u Opštu bolnicu u Šapcu, Dragan je usled teških povreda preminuo uprkos svim naporima lekara. Vozač automobila zadobio je lakše telesne povrede.

1/6 Vidi galeriju Folker Darko Lazić ne može da se oporavi od gubitka brata koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći 11. marta Foto: Printscreen, Prinscreen/Instagram