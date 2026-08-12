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Bogoljub Karić dao je 100 evra momku koji pere šoferšajbne na ulici.

Opšte je poznato finansijsko stanje porodice Karić, a glavni član te velike familije pokazao je da nesebično deli novce onima koji se trude da zarade na težak način. Pre dva dana Bogoljub se našao u dugačkoj koloni automobila u prestonici, a na jednom od semafora zatekao je mladog momka kako nudi ljudima brzinsko čišćenje šoferšajbne dok čekaju u koloni. Mnogi su mu samo odmahivali rukom iz klimatizovanih automobila, dok je vredni momak stajao na vrelom asfaltu i temperaturi od 40 stepeni.

Onda je Bogoljub odlučio da izađe iz auta i mladom momku da novčanicu koja je još uvek velike vrednosti. Karić je pozvao dečka da mu priđe, a potom je izvadio iz džepa 100 evra i dao mu ih. Ovaj trenutak raspametio je vrednog dečka, koji nije mogao da sakrije sreću.

- Evo ti 100 evra, tvoji su, nosi slobodno - rekao je Bogoljub, a momak je više puta nasmejanog lica govorio "Hvala, hvala".

Momak je počeo da trči oko automobila da se smeje i zahvaljuje, a onda su se mogli čuti komentari iz drugih automobila upućeni Kariću:

"Uvek si bio gospodin", "Bravo, Bogoljube, tako se to radi", "Jesi čovek, uvek si bio", govorili su ljudi iz ostalih automobila, a Karić im je mahnuo, zatim ušao u svoj automobil i nastavio dalje.

1/3 Vidi galeriju Bogoljub Karić dao momku na ulici 100 evra Foto: Printscrean

Neko od prisutnih ljudi iz kolone zabeležio je ovaj gest biznismena video-snimkom koji je objavljen na društvenoj mreži Tiktok.

Bogoljub se i oglasio, pa je otkrio zašto je dao momku novac koji ne bi mogao da zaradi ni za nekoliko dana pranja šoferki na vrelom asfaltu.

- Bio sam presrećan kada sam ugledao studenta da nosi natpis "Skupljam za more!" Podsetio me na moje detinjstvo u Peći kada smo prali turistima iz Francuske vozila puna prašine na reci Bistrica ispred naše Patrijaršije - poručio je Karić sa svog profila na Tiktoku.

Ljudi iz rodnog mesta ga obožavaju

Inače, ekipa Kurira je pre godinu i po posetila Peć i koga god smo upitali za Bogoljuba, svako je imao samo reči hvale. Na ulazu u grad tada sreli smo gospodina Bedra, koji poznaje porodicu Karić. On nas je sproveo do njihove porodične kuće.

- To je najbolja familija koja postoji. Mnogo kuća su napravili za radnike koji su radili kod njih u fabrici. Rešio im je stambeno pitanje jer su verno i predano radili kod njega. Kad god se pročuje da je Bogoljub došao na Kosovo, odmah se oko njega stvori gužva. Kao što kažu za Mesija da je vanzemaljac, ja vam tvrdim da najbolji fudbaler kasni za Karićem pedeset godina. I danas se priča da je, dok je išao u školu, jedan nastavnik rekao: "Ovo će da bude čudo od čoveka." Bogoljub je veliki autoritet, sve je ovde organizovao. Iz kamena vadi dinar. On je od blata napravio šablon, pravili su crepiće, to vam je kao cigla danas. Tada nije bilo pečene cigle i pravili su to. Još kao dete je zarađivao pare. Posle se otvorila ciglana u Peći - pričao nam je Bedro pa nastavio:

1/6 Vidi galeriju Milanka Karić i Bogoljub Karić Foto: Kurir, Damir Dervišagić, screenshot pink tv, Facebook Printscreen



Pomaže narodu

- Albanci Karića obožavaju. Pomaže i jednom i drugom narodu. Ko god je bolestan, a od njega zatraži pomoć, on ih vodi po doktorima. Moram još ovo da vam kažem. Dok su odrastali, svake nedelje su išli u Patrijaršiju s roditeljima. Imali su manju kuću, pa su napravili ovu koja je tu danas. Svi su živeli u ovoj kući. Kad je trenirao karate, doveo je profesionalne karatiste iz Japana. Svi smo bili u čudu kad smo ih videli. Njegova izjava je: "Šta mogu Japanci, mogu i Pećanci." Ta izjava se prepričava generacijama - ispričao nam je.