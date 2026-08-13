BILA JE PRVA ŽENA KOJA JE POBEDILA U RIJALITIJU! Sačuvala čast, uzela 100.000 € i nestala sa javne scene: Evo gde je danas i čime se bavi
Nekadašnja učesnica "Velikog Brata", Mirjana Mimi Đurović iz Crne Gore, svojevremeno je privukla veliku pažnju učešćem u ovom rijalitiju 2008. godine.
Poredili je sa barbikom
Mnogi su je poredili sa barbikom, što nije iznenađujuće s obzirom da je važila za jednu od najatraktivnijih učesnica.
Ona je inače i prva žena koja je pobedila u srpskom rijalitiju, osvojivši nagradu od 100.000 evra.
Ono zbog čega se Mimi i dalje spominje je i činjenica da tokom svog učešća nije želela da ima išta sa nekim muškarcem, niti su je veze zanimale, te su se često mogli pročitati komentari da je "sačuvala čast i naplatila to debelo, kako i treba".
Novi život
Inače, ona je u rijaliti ušla kao modna kreatorka, a posle pobede se vratila u Nikšić i tvrdila da joj je život potpuno promenjen.
Pokušala je da se oproba i kao pevačica i kao voditeljka, te je jedno vreme vodila i emisiju na "DM satu", a potom i na "Pinku" ali se u tome nije pronašla.
Mimi se nešto kasnije ostvarila kao majka i ima sina. Ima svoj kozmetički salon, te i na taj način zarađuje.