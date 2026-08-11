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Nikolina Kovačević rođena je kao muškarac u pogrešnom telu.

Influenserka je svoj proces promene pola javno pokazivala, a operaciju je čak snimala i objavila na Jutjubu.

"Imala sam 16 godina..."

Jednom prilikom je govorila o svojim emocijama i trenutku kad je shvatila da će se operisati.

- Operaciju pola želim od kad sam prihvatila samu sebe. Tada sam možda imala oko 10 godina. Kada sam počela da čekam tu operaciju imala sam 16 godina. Želim je, jer smatram da ne mogu da živim ovako. Svi smo različiti. Priroda nije crno bela, nego je sve šarenoliko oko nas. Različiti smo i to je lepota ovog sveta. Meni je lično potrebna ta operacija i želim je zbog sebe - pričala je ona pre intervencije i dodala:

1/7 Vidi galeriju Nikolina Kovačević kao muškarac Foto: Printscreen

- Želim da ne moram da nosim steznik, da mogu normalno da obučem bikini, da mogu da se presvučem ispred drugarice i da ne mogu da se krijem i stidim. Čak i da mogu da se opustim sa partnerom, jer mi je sve to stvaralo blokadu.

Operacija

Nikolina je otkrila i detalje procesa operacije.

- Sama priprema za operaciju je jako bitna. Prvo je potrebna potvrda psihijatra da ste vi spremni psihički i fizički za tu operaciju. Bila sam na hormonima 3 godine, a uslov je da budete minimum godinu dana na terapiji kako bi se telo promenilo i da se hormoni izmene, samim tim ste spremni za operaciju. Kao i pismo preporuke psihijatra - govorila je Nikolina i dodala:

1/11 Vidi galeriju Nikolina Kovačević nekad i sad Foto: Printscreen

- Najteža mi je bila hormonska terapija, jer mi je prvih šest meseci bilo teško. Ljudi ne mogu da razumeju da se mi promenimo i da osećamo pol u koji želimo da se promenimo. Emotivna promena mi je najteže pala. Prvih šest meseci sam plakala i smejala se u isto vreme. Postoje sve tri tehnike operacije pola. Mislila sam da estetski neće sve izgledati lepo, jer kako sad od muškog polnog ograna može da se napravi ženski? Međutim, kada sam videla rad svog doktora, znala sam da je to najbolji izbor za mene.

Period oporavka

- Prva dva dana su bili jači bolovi. Ali ne samo bolovi, već psiha koja nema hormone. Sa ovom operacijom nemate više hormone. Bitno je da budete jaki u glavi. Sve ovo prođe. Rano je pričati o tome, ali je mene fasciniralo da se sada sve već oseća. Imaću još dve kontrole da se to pogleda. Inače je stvarno sve super - pričala je influenserka.

1/6 Vidi galeriju Nikolina Kovačević Foto: Printscreen/Youtube/Nikolina Kovačević, Print Screen

Finansije

Kovačevićeva je otkrila i kako je kompletan proces finansijski ispratila.

- Porodica mi je pomogla finansijski. Da nije bilo njih, ne bih mogla sve ovo da izguram, jer je sve skupo vezano za ovu operaciju. Hvala im puno na tome.