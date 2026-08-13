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Dragica Radosavljević Cakana i njen suprug, advokat Nebojša Negić, opljačkani su jednom prilikom, a lopovi su iz njihove kuće u Sremčici odneli, pored drugih vrednih stvari, i nakit i satove u vrednosti od 200.000.

"To je tipovano"

Kako je tada istakla, pljačkaši su bili maskirani i nisu ostavili tragove, te nije sumnjala na bilo koga.

- O dobroj krađi se radi, u pitanju je 200.000... Ne sumnjam ni u koga, šta mogu da znam kada obiju vrata maskirani sa kesama na nogama?! Oni dođu s ciljem da pokradu ono što je tu, to je i moja greška. To je tipovano, u pitanju je neko ko je organizovano uradio. Niko nam se nije obratio iako su bili forenzičari i policija - rekla je Cakana, pa dodala:

Dragica Radosavljević Cakana nekad i sad Foto: Aleksandar Jovanović Cile, Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

- Među stvarima nemam više ni brilijante i dijamante, ali je tu bila ogrlica kožna sa plastičnim zelenim srcem koju mi je unuk poklonio. Ne plašim se lopova, obezbedila sam kuću, tako da, ako neko uđe, može da zaglavi u zatvor - rekla je Cakana u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

Ribala toalete da bi renovirala kuću

Dragica Radosavljević Cakana iza sebe ima bogatu karijeru, ali pre nego što je 'okusila ukus slave' čistila je tuđe toalete.

- Preko Omladinske zadruge sam prvi put radila, sećam se. Sa drugaricom sam čistila mokri čvor. Prvo su nas pitali šta bismo čistile, kao imate i mokri čvor, a mi nismo znale da je to WC. Onda smo prešle na čišćenje gelendera. Mi smo više blejale nego što smo čistile – sa osmehom se prisetila pevačica u emisiji ”Iz profila” i otkrila da je svoj prvi zarađeni novac uložila u renoviranje porodične kuće:

Dragica Radosavljević Cakana Foto: Kurir Televizija, Kurir, Sonja Spasić

- Tada smo renovirali kupatilo, napravili smo pravo kupatilo. Kasnije, kad sam već bila majka kad je bio zemljotres na Kopaoniku, renovirala sam kuću koja je bila oštećena - kazala je Cakana.

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Cakana na Gazimestanu Izvor: Instagram