SLOBA RADANOVIĆ PREKINUO TIŠINU Nakon što je Ana progovorila o snimcima njegove žene, pevač poslao jasnu poruku
Ana Nikolić poslednjih dana u javnost iznosi iznenađujuće tvrdnje o Jeleni Radanović, nakon što su isplicvale glasovne poruke koje je pevačica uputila supruzi svog kolege Slobe Radanovića.
Sloba i Jelena su već izneli svoju stranu priče, a potom je Ana zapretila da će pevaču proslediti USB sa snimcima koje će, kako kaže, uticati na njegovu odluku o svom braku. Sada se Sloba oglasio, a njegove reči će vas zaintrigirati.
- Kod sebe bih promenio jedno: Naivno verovanje da su svi ljudi dobri - pisalo je u objavi koju je podelio Sloba Radanović.
"Nek vidi šta mu žena radi po studiju"
Podsetimo, pevačica je otkrila da taj sadržaj nikad neće objaviti u medijima, jer ne želi da direktno remeti tuđi brak, već hoće da Sloba vidi istinu, a potom i sam proceni šta će uraditi.
- Znaš šta, kad bude Sloba dobio USB, ako on bude to prikazao, ja ću reći okej ja sam to njemu dala, a ja da utičem na nečiji brak, ne pada mi na pamet. Postoji sve, da daću mu lično i novinari to nikada neće dobiti što se mene tiče - otkrila je Ana za Blic.
Ona, takođe, nije štedela reči o Jeleni, te je iznela oštre optužbe:
- Njegova žena je gluplja nego što sam mislila. Mislila sam da je on glup, ali ona je gluplja i od njega - izjavila je pevačica i dodala:
- Glupim ljudima ne možeš objasniti, neću sebe više da kompromitujem, daću mu USB, šta mu radi žena po studiju - rekla je pevačica.
Ana, zatim, otkriva da će Slobi prepustiti da donese odluku o svom braku, nakon odgledanih snimaka.
- Kada bude odgledao sve neka odluči šta će da radi, hoće li da se razvodi ili da ostane u braku. Ako odluči da je i dalje brani, ja ću se praviti da nemam pojma o čemu se radi - dodala je ona.
Glasovna poruka
Podsetimo, redakcija Kurira došla je u posed sporne glasovne poruke, zbog koje javnost danima bruji.
Celu poruku preslušajte u nastavku:
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