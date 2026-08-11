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Čitavo bogatstvo uloženo je u luksuznu vilu na Vračaru, koju poseduje Mile Kitić, a pevač je doneo odluku da izdaje to velelepno zdanje.

Naime, pevač sada sa porodicom živi na Avali, gde su napravili svoju oazu mira, a suv luksuz u srcu Beograda rešio je da izdaje za vrtoglavih 10.000 evra mesečno, prenose domaći mediji.

Foto: Kurir

Upravo za tu kuću mnogi kažu da je najlepša u kraju.

"Cena je opravdana"

- Vila je u besprekornom stanju, sa luksuznim bazenom, prostranim dnevnim boravkom, moderno opremljenom kuhinjom i svim pogodnostima koje savremeni život zahteva. Godinama su u njoj živeli Mile, Marta i Elena, što prostoru daje posebnu toplinu i porodičnu atmosferu - rekao je izvor svojevremeno i dodao:

1/4 Vidi galeriju Mile Kitić Foto: Luka Belaćević, Promo

- Nalazi se u mirnoj i bezbednoj ulici, a prelep, redovno održavan vrt pruža savršeno mesto za odmor. S obzirom na lokaciju, komfor i luksuz, cena od 10.000 evra mesečno je u potpunosti opravdana - rekao je izvor blizak poznatom paru, prenosi Pink.rs.

Kuća na Avali ima 1.600 kvadrata

Vila na Avali u kojoj živi proslavljeni pevač, kako se navodi, vredi oko 300.000 evra.

- Nema teren za tenis, stvarno sam napravio jednu skromnu kuću, 1.600 kvadrata ima - rekao je Mile gostujući u Amidži šou, a tom izjavom je izazvao muk u studiju.

Ovako je izgledala njegova na Avali vila u izgradnji:

1/14 Vidi galeriju Mile Kitić gradi ogromnu vilu na Avali Foto: Paparaco lov Printscreen

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