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Pevačica Nadežda Biljićdugi niz boluje od dijabetesa, o čemu je otvoreno govorila.

Nadežda je zbog zdravstvenog problema promenila život iz korena.

- Život sa dijabetesom tipa 1 traži disciplinu i svakodnevnu pažnju, ali on nikada nije bio prepreka da ostvarim svoje snove. Ja sam majka, supruga i pevačica, i uprkos svim izazovima, na scenu izlazim sa istom snagom, strašću i energijom kao i uvek - pričala je ona.

1/7 Vidi galeriju Nadežda Biljić Foto: Mlica Stanojevic, Kurir Televizija, Kurir

Uz ljubav porodice, posvećenost i brigu o sebi, uspela sam da muziku živim punim plućima i delim je sa svojom publikom. Želim da poručim svima koji se bore sa dijabetesom da nisu sami – bolest ne mora da bude granica, već podsetnik koliko smo jaki kada verujemo u sebe i ono što volimo - napisala je ona na mrežama.

Boluje od neizlečive bolesti

Inače, svojevremeno je ispričala da je za dijagnozu saznala slučajno, pa je odmah primenila mere.

- Vukla sam to mesec i po dana, osećala sam se čudno, a sreća u nesreći je što je moj brat dijabetičar pa je imao aparat, pa sam izmerila šećer i bocnula sam se dva tri puta i mislili smo da se aparat pokvario jer sam imala šećer 29,8. Bola sam se 4, 5 puta na dan, a sada je to malo bolje - rekla je u emisiji "Grand magazin".

Problemi

Podsetimo, Toma Panić u potpunosti se posvetio muzičkoj karijeri svoje partnerke sa kojom je započeo vezu pred kamerama „Zadruge“ i kasnije dobio sina Longa. Iako je Nadežda u jednom trenutku donela odluku da se povuče sa javne scene, ubrzo se predomislila i vratila muzici.

1/5 Vidi galeriju Toma Panić Foto: Kurir, Privatna Arhiva

Toma se nedavno oglasio na Instagramu, poručivši da mnoge kolege i koleginice pokušavaju da je oponašaju – kako u karijernim potezima, tako i u stilu. Dodao je da brojni žele da liče na njegovu suprugu, pa zato kopiraju i njen autentični stajling, za koji je, kako ističe, upravo on zadužen.

- Samo da obratimo pažnju na nekoliko stvari. Od kako je Nadežda izjavila da nije deo estrade odjednom je nastao trend da ostali nisu deo estrade i odjednom se ne druže a do juče dizali jedni druge u nebesa. Od kako sam počeo da se bavim Nadeždinim stajlingom i počeo da forsiram odela i diskretniji s*ksipil odjednom su svi počeli sa istim stajlingom a do juče sve polugole – kičeraj - pričao je on i dodao:

"Kradu joj repertoar"

- Kada sam počeo sa PR-om udate i porodične žene što je činjenica i realnost, odjednom imamo istu priču i sa drugima. Sve što negde objavimo kako Nada peva to vidimo da žele da oponašaju. Kradu joj repertoar itd. Dragi ljudi, ne radi se to tako jer je smešno i kratkotrajno! Svaka ličnost je za sebe, naš šablon rada je realan i nema laži! P. S. Sa druge strane drago mi je za sve ove činjenice jer je potvrda da smo na pravom putu, na putu istine i kvaliteta. I da ne zaboravim, Nadežda je jedna jedina!"