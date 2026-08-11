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Goran Bregović je iz ljubavi sa suprugom Dženanom dobio tri ćerke - Emu. Lulu i Unu, a iako ne govori tako često o porodici, zanimljivo je da su sve tri njegove naslednice različite veroispovesti.

1/8 Vidi galeriju Goran Bregović nekad i sad Foto: ATA images, Beta / Miloš Miškov, Printscreen Youtube / todorspin

Ema, najstarija ćerka istaknutog muzičara, magistrirala je lepe umetnosti u Nantu, a njena dela mogli bila su izložena i na izložbama u Beogradu.

Srednja ćerka se odlučila ta glumu, a najmlađa gaji interesovanja ka modu i dizajnu. Međutim, u jednom trenutku je na društvenim mrežama pokazala da se bavi manikirom, odnosno, umetničkim iscrtavanjem noktiju.

Kako se navodi, ona radiu svom domu u Parizu, pa je svojim klijentima skrenula pažnju da uzmu u obzir da ima mačke, kako ne bi došlo do problema zbog alergija.

1/10 Vidi galeriju Una Bregović, najmlađa ćerka Gorana Bregovića Foto: Pritnscreen/Instagram, Pritnsceen/Instagram

Cenovnik

Tada je, takođe, otkriven i cenovnik njenog rada.

- Dizajniranje prirodnih noktiju: 20 evra

- Gel set: 30-40 evra, u zavisnosti od dužine

- Full freestyle: 45 evra

1/8 Vidi galeriju Najmlađa ćerka Gorana Bregovića Foto: Pritnsceen/Instagram

Suv luksuz Gorana Bregovića

Iako njen otac uživa u plodovima svog rada, ona se odlučila za svoj mali biznis.

Naime, Goran Bregović se zahvaljujući bogatoj karijeri može pohvaliti imovinskom kartom koja se procenjuje na više od 35 miliona evra. Istaknuti muzičar je zarađeni novac tokom života ulagao u nekretnine, a među brojnim nepokretnostima, jedna njegova kuća se posebno izdvaja.

1/7 Vidi galeriju BREGA NA KUĆE I STANOVE DAO 35 MILIONA € Za jednu pukao 2.000.000 €, od vile na Senjaku zgrće OGROMNE PARE, vikendice mu ko DVORCI Foto: Ana Denda

Ima strah od siromaštva

Brega je jednom prilikom otvoreno govorio o svojom strahu da će ostati bez novca.

- Celog života imam strah od siromaštva. Nije to kao kod nas, kad si na ulici, nemate tetku da odete na ručak, nemate ujaka da pozajmite novac. Rat je, i u ratu ste u jednom danu izgubili sve što ste imali. Dugo me je držao strah od siromaštva. Ako pogledamo unazad, ja sam zbog tog straha kupovao previše stvari. Pre rata imao sam kuće, stanove, brodove, automobile. To je sirotinja koja od straha kupuje. Sada više ne brinem o sebi, imam decu, pa isti taj strah imam i za njih - rekao je svojevremeno za "Story" .

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