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Muzička zvezda Tea Tairović objavila je juče pesmu "Golube" koju je pre 25 godina otpevala Nataša Đorđević, a samo nekoliko sati od puštanja pesma je zapalila društvene mreže, izazvala haos na estradi, ali i ušla u trending.

Estrada udarila na Teu

I dok su fanovi na društvenim mrežama oduševljeno kačili novu verziju "Golube" koju je komponovao i napisao čuveni Pera Stokanović, neki su pak tvrdili da je prva verzija bila bolja, estrada nije mirovala!

Pevačica i rijaliti učesnica Saška Karan osula je paljbu po Tei objavivši na Instagram profilu uvredljive reči zaTairovićevu.

1/6 Vidi galeriju Muzička zvezda Tea Tairović objavila je juče pesmu "Golube" koju je pre 25 godina otpevala Nataša Đorđević Foto: Instagram Printscreen

"Tea Tairović ladno izdala pesmu "Golube“, a ustvari pesma od drage Nataše Đorđević iz 2002. godine.

Onda Tea budi poštena, pa lepo napiši u zagradi da je cover, a ne tvoja pesma! Isto tako, peva pesmu na koncertima od Jovane Tipšin "Ne zaboravi ime", a nikad ne kaže čija je pesma. Da je lepo, nije. Da je bezobrazno i te kako jeste.

Naravno, što se tiče pesme "Golube“, ni prići ne moze Nataši!

- Navela je Karanka vrlo ljutiti u svom postu.

Ovo je sve iznenadilo

1/5 Vidi galeriju Pevačica na pravi način prevazišla problem Foto: Ognjen Gregović, Nikola Žugić

Ono što je izazvalo još veću buru jeste da je isti uvredljivi post Saške Karan repostovala Nataša Đorđević iako je Tea Tairović u intervju rekla da se čula sa starijom koleginicom i da joj je ona iz srca poželela sreću!

Post koji je repostovala Nataša izavao je buru komentara na društvenim mrežama u kojima su mnogi poručili da pesma ne pripada Nataši već kompozitoru! Takođe su mnogi napisali da je Tea Tairović snimivši novu verziju pesme "Golube" ponovo oživela ne samo pesmu već i mnoge podsetila na izvrsnu pevačicu kao sto je Nataša.

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