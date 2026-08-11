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Muzička zvezda Tea Tairović objavila je juče pesmu "Golube" koju je pre 25 godina otpevala Nataša Đorđević, a samo nekoliko sati od puštanja pesma je zapalila društvene mreže, izazvala haos na estradi, ali i ušla u trending.

Estrada udarila na Teu

I dok su fanovi na društvenim mrežama oduševljeno kačili novu verziju "Golube" koju je komponovao i napisao čuveni Pera Stokanović, neki su pak tvrdili da je prva verzija bila bolja, estrada nije mirovala!

Pevačica i rijaliti učesnica Saška Karan osula je paljbu po Tei objavivši na Instagram profilu uvredljive reči zaTairovićevu.

Muzička zvezda Tea Tairović objavila je juče pesmu "Golube" koju je pre 25 godina otpevala Nataša Đorđević Foto: Instagram Printscreen

"Tea Tairović ladno izdala pesmu "Golube“, a ustvari pesma od drage Nataše Đorđević iz 2002. godine.

Onda Tea budi poštena, pa lepo napiši u zagradi da je cover, a ne tvoja pesma! Isto tako, peva pesmu na koncertima od Jovane Tipšin "Ne zaboravi ime", a nikad ne kaže čija je pesma. Da je lepo, nije. Da je bezobrazno i te kako jeste.

Naravno, što se tiče pesme "Golube“, ni prići ne moze Nataši!
- Navela je Karanka vrlo ljutiti u svom postu.

Ovo je sve iznenadilo

Pevačica na pravi način prevazišla problem Foto: Ognjen Gregović, Nikola Žugić

Ono što je izazvalo još veću buru jeste da je isti uvredljivi post Saške Karan repostovala Nataša Đorđević iako je Tea Tairović u intervju rekla da se čula sa starijom koleginicom i da joj je ona iz srca poželela sreću!

Post koji je repostovala Nataša izavao je buru komentara na društvenim mrežama u kojima su mnogi poručili da pesma ne pripada Nataši već kompozitoru! Takođe su mnogi napisali da je Tea Tairović snimivši novu verziju pesme "Golube" ponovo oživela ne samo pesmu već i mnoge podsetila na izvrsnu pevačicu kao sto je Nataša.

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29:55
STARS 611 08.08.2026. Izvor: Kurir TV