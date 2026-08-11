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Nakon što su domaći mediji preneli da je Ava Karabatić viđena u kafiću sa svojim verenikom, kog je optužila za nasilje, starleta se oglasila.

Ona je poslala jasnu poruku u svom novom javnom obraćanju.

Foto: Prinskrin Instagram

- Ne želim da me iko gleda kroz prizmu žrtve ili jadnice, jer mi to nikada nije bila namera. Zatvaram ovo poglavlje i vraćam se tamo gde pripadam, jača, svojstvenija i neslomljiva nego ikad prije. Negativne teme ostavljam iza sebe, prepuštajući institucijama da rade svoj posao, dok ja nastavljam dalje uzdignute glave. Idemo napred, s osmehom. Hvala svima koji ste mi prižili poruke podrške - poručila je na svom Instagram nalogu uz fotogfrafiju na kojoj je nasmejana.

Viđena sa verenikom kog krivi za nasilje

Podsetimo, Ava Karabatić je bila u Urgentnom centru zbog zadobijenih povreda, a potom je, navodno, otišla u kafić prekoputa bolnice gde je došao i njen partner.

- Ava je sela u kafić u blizini Kliničkog centra, a onda je došao i njen verenik ili muž, niko nije siguran šta joj je. Oni su pili alkohol i raspravljali se, a došao je i prijatelj koji ih je mirio sve vreme - rekao je izvor za "Blic".

1/5 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Prinskrin Instagram

- Oni su se svađali pred gostima, a onda je usledio šok kada su dobili račun koji su odbili da plate. Na kraju je došlo do pomirenja i zajedno su otišli iz kafića.

"Eksplicitni videi su postavljeni protiv moje volje"

Inače, starleta se oglasila neposredno nakon nemilog događaja i iznela veliko saopštenje.

1/6 Vidi galeriju Ava Karabatić ima dečka Foto: Printscrean, Printscreen, Printscreen Instagram

- Upravo idem u policiju s hitne, uspela sam pobeći iz stana. Slomljena mi je jagodična kost. Zadnjih meseci ne trpim klasično psihičko i fizičko nasilje, već monstruozna dela rađena protivno mojoj volji. Od seksualnog maltretiranja, udaraca itd. do još monstruoznijih stvari koje neću ovde pisati. Nažalost, nemam nikog, sama sam, nemam ni dokumente. Ja nemam OnlyF**ns ili neku sličnu stranicu da stavljam po*nografske videe i od toga zarađujem. Takvi postavljeni videi nisu samo postavljeni protiv moje volje na besplatne pornografske stranice, već sam bila i prisiljena snimati. Svako ko je pogledao te videe može zaključiti po mom ponašanju da sam primorana, a ako pojačate zvuk, poslušajte što mu šapćem jer nisam smjela pričati dok se snimalo (“ugasi to, boli me, ne iskorišćavaj me, imam modrice”). Sve su to dokazi koji će, nadam se, vredeti na sudu - napisala je na Instagramu, a sve što je iznela, možete pročitati OVDE.

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